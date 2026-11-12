Muere un niño de cuatro años en una balsa de agua en Ugíjar (Granada)

Helicóptero del 061. - 112

UGÍJAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

Un niño ha fallecido en la mañana de este jueves en la localidad granadina de Ugíjar, tras lo que se ha activado el protocolo judicial, según ha informado el 112.

El teléfono de emergencia ha gestionado el aviso sobre las 12,20 horas solicitando ayuda para un menor de cuatro años posiblemente ahogado en una balsa de agua.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero a la zona.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del menor y ha indicado que ha quedado activado el protocolo judicial.