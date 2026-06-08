Muere una persona y otras dos resultan heridas tras la salida de vía de un coche en La Carlota (Córdoba)

Helicóptero sanitario de 061. - 112

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas, una de ellas evacuada en helicóptero, en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en la carretera A-445, a su paso por el término municipal de La Carlota (Córdoba), tras la salida de vía de un turismo.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro se ha producido a las 18,44 horas a la altura del kilómetro 21 de la citada vía, en sentido La Carlota. El aviso alertaba de que un vehículo se había salido de la carretera y de que varias personas habían quedado atrapadas en su interior.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de La Carlota, Conservación de Carreteras y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona mientras que otras dos han resultado heridas, una de ellas evacuada en helicóptero.