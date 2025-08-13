Muere el socialista José Antonio Marín Rite, expresidente del Parlamento andaluz y primer alcalde democrático de Huelva

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Parlamento andaluz y primer alcalde democrático de Huelva, el socialista José Antonio Marín Rite, ha fallecido este miércoles a los 84 años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su pésame por el fallecimiento de quien fuera también senador, un hombre, según ha descrito, "dedicado a su tierra". "Un abrazo a su familia y a sus compañeros", ha expresado en un mensaje en 'X'.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han enviado sus condolencias a familiares y amigos, a la vez que ha anunciado que la ciudad decretará tres días de luto y colocará las banderas de todos los edificios municipales a media asta.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, también ha mandado un fuerte abrazo para toda su familia. Por parte del PSOE andaluz, la vicesecretaria general, María Márquez, ha subrayado que Marín Rite era "un buen socialista", además de "un maestro para muchos y un referente para el socialismo onubense y andaluz".

José Antonio Marín Rite nació en el año 1941 en la localidad de Valverde del Camino y, tras estudiar Derecho en Madrid, regresó a Huelva, donde desempeñó su tarea como abogado de la UGT como del PSOE.

Desde el año 1979 hasta 1988 fue alcalde de Huelva y, después, presidente del Parlamento de Andalucía. Fue además diputado en la Cámara autonómica hasta 2004. También fue senador por designación autonómica en el Senado; o presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En el año 2005 se incorporó a la Autoridad Portuaria de Huelva como presidente.