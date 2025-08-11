Muere un trabajador en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada) por accidente laboral

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de una planta de reciclaje, situada en el municipio granadino de Alhendín, ha fallecido este lunes como consecuencia de un accidente laboral.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press. Los hechos se han producido en torno a las 11,20 horas de este lunes.

Hasta las inmediaciones han acudido efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo. La Benemérita se está haciendo cargo de indagar en este caso el cual sigue bajo investigación.

Por su parte, la Diputación Provincial de Granada ha expresado su más sentido pésame a los familiares, amigos y allegados del trabajador, al tiempo que ha trasladado su solidaridad y apoyo en "estos momentos de dolor".

Asimismo, la Diputación ha anunciado que solicitará toda la información relativa a los hechos a la empresa concesionaria con el fin de esclarecer lo ocurrido "exigiendo siempre el cumplimiento de todas las medidas y protocolos de seguridad para velar por la seguridad de los trabajadores".