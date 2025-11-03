Muere un trabajador tras precipitarse del tejado de una nave en Úbeda (Jaén)

Archivo - Un operario del servicio112 Andalucía en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha muerto este lunes en Úbeda (Jaén) después de precipitarse del tejado de una nave en la que trabajaba, situada en el Polígono Industrial Los Cerros, según ha informado el 112.

Ha sido a las 10,00 horas cuando este servicio, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha atendido una llamada de socorro que alertaba de un trabajador caído del tejado de una nave ubicada entre las calles Artesanía y Cristalería.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Los operativos en el lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima y han informado de la activación del protocolo judicial.

Desde el 112, además, se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.