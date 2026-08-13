Muere un trabajador en Valdepeñas de Jaén (Jaén) tras caerse de un andamio

Archivo - Helicóptero del 061 - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 62 años ha fallecido en Valdepeñas de Jaén tras caer de un andamio en una vivienda en obras. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, no se pudo hacer nada por la vida de este hombre debido a la gravedad de las lesiones producidas por la caída.

El accidente tuvo lugar pasadas las 9,00 horas de este miércoles y hasta el lugar, según se ha indicado desde el 112, se desplazaron personal sanitario, Policía Local y Guardia Civil.

Aunque en un principio desde el 061 se solicitó la activación del helicóptero para su traslado, nada se pudo hacer pese a los esfuerzos médicos para estabilizarlo.

El caso está en investigación y ha sido puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Se trata del tercer accidente laboral con víctima mortal en la provincia de Jaén en lo que va de año, según datos de UGT.

También este miércoles, otro trabajador fallecía en Huelva tras caer al agua desde una plataforma donde se encontraba trabajando en el muelle de Levante de la Ría.

Según informó el 112, la Guardia Civil avisó sobre las 19,50 horas para informar de que habían recibido una comunicación de Salvamento Marítimo por un cuerpo en el mar en la zona del citado muelle del puerto onubense.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional, a la Local y a la Autoridad Portuaria.

Según ha indicado la Policía Portuaria, el operario estaba trabajando en una plataforma ubicada a unos cien metros del cantil o borde cuando se ha caído de espaldas al agua.

Por otro lado, este miércoles se conocía que un trabajador de 47 años también había fallecido tras chocar su camión hormigonera contra una fachada en el municipio malagueño de Tolox. Los hechos, aunque se conocieron este miércoles, tuvieron lugar el lunes 10 de agosto sobre las 11,55 horas en la calle Nueva en el citado municipio malagueño.

De esta forma se elevan a tres los trabajadores fallecidos en accidente laboral en lo que va de semana en Andalucía. Según datos de UGT, en el conjunto de Andalucía hasta junio hay registradas 69 víctimas de accidente laborales frente a los 63 registrados en el mismo periodo de 2025.