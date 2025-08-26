Muere un varón tras desvanecerse y salirse de la vía su coche dirección Almodóvar del Río (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico junto a una carretera en la provincia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 78 años de edad ha fallecido este martes tras desvanecerse y salirse de la vía cuando conducía su coche acompañado de su mujer y su nieta, que han resultado ilesas, dirección Almodóvar del Río.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar sobre las 13,30 horas, en el kilómetro 10 de la carretera que une Almodóvar con Córdoba, en el término de la capital.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los facultativos sanitarios, que han confirmado el fallecimiento.