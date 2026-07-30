Muere un varón sin hogar de 62 años en la Plaza de la Corredera de Córdoba sin signos de violencia

Archivo - La Plaza de la Corredera de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 62 años de edad, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, ha fallecido este jueves en la zona donde residía, en plena calle, al encontrarse sin hogar, en la céntrica Plaza de la Corredera de Córdoba. El cadáver no presenta signos de violencia, según las primeras pesquisas.

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado de que han alertado del hallazgo del cuerpo sin vida entre distintos enseres sobre las 10,40 horas, cerca de la entrada del mercado municipal de la Corredera.

A la zona se han desplazado agentes de la Policía Local y Nacional, así como los facultativos sanitarios, que han certificado el fallecimiento del hombre de 62 años.