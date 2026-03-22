Un muerto y cinco heridos tras salirse de la vía con un turismo en la A-431, en Posadas (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de los servicios sanitarios del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas este pasado sábado, 21 de marzo, al salirse de la vía el turismo en el que viajaban en la carretera A-431, a su paso por el término municipal de Posadas (Córdoba).

Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, quien ha confirmado el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a esta agencia que recibieron el aviso de este suceso sobre las 14,47 horas, en el que se alertaba del vuelco de un coche en el kilómetro 35 de la A-431, a la altura de este municipio cordobés.

Asimismo, el 112 ha afirmado que Adif les había alertado de la presencia de un cadáver cerca de las vías del tren tras registrarse el accidente. Además del fallecido, otras cuatro personas --tres mujeres y un hombre de entre 18 y 20 años-- resultaron heridas, una de ellas de gravedad --19 años-- que tuvo que ser evacuada en helicóptero hasta un hospital para recibir atención sanitaria. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos sanitarios de 061, Guardia Civil y bomberos de Palma del Río.