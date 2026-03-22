Auxilian a una persona en riesgo dentro de un edificio en una operación conjunta de Policía Local y Bomberos en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona en riesgo dentro de un edificio en la calle Piel de Toro de Sevilla ha sido auxiliada este domingo por dotaciones de Policía Local y efectivos de Bomberos en una operación conjunta.

Tal y como ha emitido Emergencias Sevilla en X (antes Twitter), el Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local ha apoyado a CES-061 para salvaguardar la integridad de la persona afectada.

El servicio dependiente del Consistorio hispalense ha aclarado que la persona sufre deterioro cognitivo y estaba sufriendo brotes violentos, motivo por el que la Policía Local se personó "para que los facultativos pudieran ejercer su función".