Una mujer de 46 años resulta herida por arma blanca en Córdoba capital

Publicado: martes, 25 noviembre 2025 20:10

Una mujer de 46 años ha resultado herida por arma blanca, cuya gravedad se desconoce por el momento, en la calle Estonia, en el polígono de Las Quemadas, en Córdoba capital.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 20,00 horas, y la víctima fue trasladada al Hospital Reina Sofía.

Al lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Emergencias Sanitarias 061, así como de la Policía Local y la Policía Nacional.

