Mujeres de las Margaritas llevan a la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba una obra sobre la historia del feminismo

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA RPESS) -

La Biblioteca Provincial Grupo Cántico acogerá este viernes en Córdoba la primera representación abierta al público del proyecto de teatro social 'Las Olas', una obra de Efímera Escena dirigida por Irene Lázaro y financiada por el Instituto de las Mujeres en la que siete mujeres del barrio de las Margaritas realizan un recorrido por la historia del feminismo y la conquista de los derechos de las mujeres.

Según ha informado la organización en una nota, la obra se inspira en la tesis doctoral 'El sexo de los ángeles: Discursos y prácticas sexuales femeninas. España, 1870-1931', de la periodista científica y doctora en Historia por la Universidad de Córdoba (UCO) Elena Lázaro. La representación tendrá lugar a las 19,00 horas en un acto abierto al público hasta completar aforo y que se complementará con un debate posterior en el que las intérpretes, la directora de la obra y la autora de la tesis dialogarán sobre los derechos y libertades de las mujeres en España.

El acto, que se enmarca en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, inaugura un calendario de actuaciones que llevará a la compañía de teatro 'Las Xirgú', compuesta por María Dolores López, Herminia Hernández, Pilar Hidalgo, Joaqui Peña, Ana Ferrer, Pepi Vaquero y Ángela Ramos, bajo la dirección de Irene Lázaro, por escenarios de centros educativos, escuelas, asociaciones y centros cívicos a lo largo de todo el mes.

Así, tras su paso por el Festival de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía, Festivalada, el proyecto, planteando como "un diálogo intergeneracional sobre los derechos de las mujeres a partir de una pieza teatral breve", llegará al público estudiantil en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba (ESAD) el 10 de marzo y en el IES Trassierra el 13 de marzo.

Además, el 16 de marzo actuarán en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Poniente Norte 'La Foggara', de la mano de la asociación Red XXI, y el día 17 con Mujeres en Zona de Conflicto. El 25 de marzo, el Centro Cívico de Poniente Sur (Plaza de Toros) acogerá una nueva representación abierta al público a las 19,00 horas, y el día 26 repetirá en el Centro de Iniciativas Culturales Osio, en el barrio de Cañero, en un acto sujeto a inscripción previa.

UN RECORRIDO POR LOS HITOS DEL FEMINISMO

En 'Las Olas', siete mujeres de distintas generaciones --hijas, madres, abuelas y bisabuelas-- exploran la evolución de los derechos civiles y la lucha por la igualdad desde 1892 hasta la actualidad. A través de sus voces y cuerpos se reconstruye un recorrido por los hitos fundamentales del feminismo, destacando la valentía de quienes desafiaron su tiempo y denunciando las libertades que aún hoy se ven amenazadas.

La obra reivindica la memoria de aquellas mujeres de la escena de 1911 que eligieron la libertad sobre el matrimonio y hallaron en el arte un acto de resistencia. Las encargadas de llevarlo a escena son 'Las Xirgú', una compañía de teatro creada como proyecto social del Centro de Promoción de la Mujer del barrio de Las Margaritas de Córdoba.

La obra 'Las Olas' está inspirada en la tesis doctoral 'El sexo de los ángeles: Discursos y prácticas sexuales femeninas. España, 1870-1931', realizada por la periodista científica y doctora en Historia por la Universidad de Córdoba Elena Lázaro y dirigida por los catedráticos María José Ramos Rovi y Francisco Acosta Sánchez, que recibió en 2022 el premio María Zambrano a la mejor tesis en temas feministas.

La pieza se acompaña de un encuentro posterior con las intérpretes en el que, junto a la directora de la obra y la autora de la tesis, dialogan sobre los derechos y libertades de las mujeres en España a partir de la investigación histórica, las artes escénicas y las historias de vida.

El proyecto 'Las Olas: Feminismo y Libertad' está financiado por el Instituto de las Mujeres, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, en el marco de la convocatoria de subvenciones 'Cultura: derecho de Todas' para el fomento de la igualdad de género, destinadas a la promoción de la creación, producción y difusión artística y cultural.