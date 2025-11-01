Mujeres rurales andaluzas reivindican su labor en el sector primario y piden medidas para avanzar en igualdad

Archivo - Detalle de las manos de una mujer trabajando en una explotacion agraria. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de mujeres rurales en Andalucía han reivindicado su papel en el sector primario y han demandado medidas concretas que contribuyan a visibilizar esa labor y a superar obstáculos que siguen presentes y las hacen partir "de un paso atrás", como las cargas familiares, la brecha salarial o las necesidades de digitalización.

Algo en lo que coinciden la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural (Ceres) en la comunidad, consultadas por Europa Press a raíz del informe recientemente analizado en la comisión de igualdad y derechos de las mujeres del Parlamento Europeo sobre el espíritu empresarial de las mujeres en las zonas rurales e insulares y en las regiones ultraperiféricas.

La presidenta de Fademur Andalucía, Verónica Romero, ha subrayado que, "si las mujeres se van del medio rural, el medio rural se muere", de ahí que luchen por "políticas que defiendan y que apuesten por las mujeres agricultoras, ganaderas y emprendedoras". Y ello, cuando hay estudios que "más del 50 por ciento de los pequeños emprendimientos en el medio rural aquí en Andalucía, son llevados a cabo por mujeres".

"Las mujeres empezamos un paso atrás (respecto a los hombres)", ha dicho Romero, quien ha añadido que tienen "el primer choque con la conciliación", ya que "en el medio rural es todavía más complicada". Ha hablado también de la brecha salarial o las "dificultades" en la digitalización y los medios de transporte para sus productos.

La cotitularidad de las explotaciones es otro de los aspectos que ha resaltado y ha explicado que, cuando se dan situaciones de crisis o problemas financieros en la casa, "quien se frena o quien deja de pagar ese autónomo siempre ha sido la mujer".

Así las cosas, ha valorado propuestas como la planteada en la citada comisión del Parlamento Europeo, si bien ha subrayado la importancia de articular medidas concretas para que se cumplan. Ha solicitado, por ejemplo, más financiaciación en las ayudas para la incorporación de jóvenes y mujeres al sector primario "porque siempre se quedan cortas y gente fuera", además de "alargar la edad de incorporación de la mujer" más allá de los 40 años.

Se ha referido, igualmente, al Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía aprobado a finales de 2024, pero que hay que "llevar a cabo" para lograr "la igualdad en todos los órganos de decisión de cooperativas, barcos de pesca, etcétera", entre otras cuestiones. "Financiación y apostar por que esta ley, ya que está sobre la mesa, se ejecute", ha apostillado Romero.

SERVICIOS Y RECURSOS

También la presidenta de Ceres Andalucía, Inmaculada Idáñez, ha recalcado el papel "imprescindible" de la mujer en las zonas rurales y ha defendido la necesidad de "hacer todo lo posible para que las mujeres se queden en los pueblos", especialmente en un contexto de envejecimiento y despoblación.

"Lo que necesitamos es tener servicios y recursos. Tenemos que tener guardería, tenemos que tener colegios, centros médicos... Internet porque también hablamos de que hoy las personas jóvenes, si queremos que se queden en los pueblos, sobre todo las mujeres, tenemos que hacer de los pueblos y del medio rural un lugar atractivo. Si no, es imposible", ha declarado.

A ello ha sumado, en el ámbito de la actividad agroalimentaria, que la administración "lo tiene que hacer también fácil" a través de políticas y medidas en general y, de forma específica, para la población femenina. No obstante, ha hecho hincapié en que, sobre todo, debe haber "precios justos" para que producir "sea rentable" y se mantengan las explotaciones, contribuyendo a fijar población.

"El sector agrario debería de ser, ya no estratégico, sino prioritario, debería estar protegido porque somos las personas las que producimos alimentos y las que sostenemos los pueblos y la alimentación en las demás familias, en las ciudades también", ha subrayado.

Idáñez se ha detenido también en el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía: un buen instrumento, pero que "tiene que estar dotado de recursos para poder llevar a cabo todo eso que aparece en él", de modo que, por ejemplo, se avance en que la mujer tenga representatividad "en órganos de decisión, como la junta rectora de una cooperativa".

En este sentido, ha reivindicando también el trabajo "fundamental" que realizan las asociaciones, para trasladar información y formación "para cambiar esas ideas, esas costumbres" y que cada vez más mujeres puedan dar el paso. "En el medio rural, nos guste o no nos guste, todavía queda mucho patriarcado y todavía hay muchos lugares donde está mal visto que la mujer haga ciertas cosas como salir de casa a una reunión, como estar dos días afuera...", ha comentado.

Y ello, según ha destacado la responsable de Ceres Andalucía, sin olvidar "la voluntad política", en tanto cuando hay "personas al frente que se lo creen y que creen que esto es posible y que esto tiene que ser así, facilitan mucho las cosas".

PROPUESTA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

La citada propuesta de resolución del Parlamento Europeo señala que, aunque "las mujeres de las regiones rurales, insulares y ultraperiféricas son impulsoras fundamentales del bienestar de la comunidad, la resiliencia económica y la cohesión social, en toda la UE siguen enfrentándose a barreras sociales, financieras o jurídicas que limitan su plena participación económica".

El borrador del informe, que podría votarse en comisión en enero y que aún no tiene fecha para su debate en pleno, apunta que "las mujeres rurales se ven afectadas de manera desproporcionada por la falta de acceso a financiación, servicios de guardería asequibles, conexiones de transporte adecuadas, infraestructura digital y sistemas de apoyo sensibles al género" y asegura que la brecha salarial de género y las cargas tradicionales que persisten en contextos urbanos "a menudo se magnifican en las zonas rurales".

Por ello, demanda medidas a los estados que palíen esas situaciones, así como una estrategia global de la Unión Europea, asignando mecanismos de financiación específicos para su aplicación.