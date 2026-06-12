Mundolivar vuelve a Córdoba como el gran foro mundial del negocio del aceite de oliva

Archivo - Celebración de una edición anterior de Mundolivar. - MUNDOLIVAR - Archivo

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso Mundial de Olivicultura y Elaiotecnia, Mundolivar 2026, vuelve a la Universidad de Córdoba (UCO) los días 17 y 18 de junio bajo el lema 'Estrategia y rentabilidad del olivar ante el nuevo orden mundial'. El evento, organizado por Grupo Editorial Mercacei y Grupo Agromillora, reunirá a los principales líderes, expertos y empresas del sector.

Según informan la organización y la UCO en una nota, en el congreso, que en su última edición contó con la presencia de 1.500 directivos, confluyen conocimiento, innovación y oportunidades reales de negocio.

La cuarta edición de Mundolivar pondrá el foco en cómo el sector debe adaptarse a un escenario global marcado por la incertidumbre geopolítica, los cambios en el comercio internacional, la presión sobre los costes, la evolución del consumo y una aceleración tecnológica sin precedentes.

La inauguración del congreso tendrá lugar el día 17 a las 9,00 horas y en ella participarán representantes de instituciones y entidades como la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, Banco Santander y la Universidad de Córdoba (UCO). Posteriormente, el congreso volverá a reunir en una misma mesa redonda a los máximos ejecutivos de las principales compañías del sector.

En este contexto, Antonio Luque, presidente de Dcoop; Gonzalo Guillén, CEO de Acesur; José Luis De Prado, presidente de Grupo De Prado; y Jorge De Melo, CEO de Sovena, debatirán sobre 'El negocio del aceite de oliva ante el nuevo orden mundial': aranceles, conflictos bélicos y acuerdos comerciales como claves para entender las dinámicas reales del mercado global.

La cuarta edición de Mundolivar --con Italia como país invitado y una amplia representación de profesionales del país transalpino-- se estructurará en torno a seis mesas redondas y cinco talleres prácticos. Además de cuestiones como 'El negocio del aceite de oliva ante el nuevo orden mundial', las mesas redondas de esta edición tratarán las siguientes temáticas: 'España e Italia, dos modelos complementarios: el equilibrio perfecto entre producir mejor y vender con más valor'; 'Cuando la tecnología toma decisiones. Sensores, IA y automatización al servicio de la eficiencia' y 'Lo que creemos saber de las nuevas variedades. El público opina, los expertos aportan su visión'.

A todas estas suman 'La escala no perdona: claves de gestión técnica y operativa en grandes fincas' y 'Olivar tradicional & olivar superintensivo, sinergias para el futuro del sector'.

Además, el congreso acogerá un cara a cara institucional al más alto nivel entre los ministerios de Agricultura de España e Italia bajo el título 'Del mito de la rivalidad a la construcción de una estrategia común'. Igualmente, está previsto que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausure el congreso el 18 de junio.

Mundolivar 2026 contará con un área expositiva --interior y exterior-- concebida como un espacio de negocio activo, donde empresas proveedoras, productores, almazaras, inversores y responsables de compra podrán mantener reuniones personalizadas B2B y generar oportunidades comerciales reales.

También se celebrarán cinco talleres prácticos de alto nivel, diseñados para trasladar conocimiento aplicable de forma inmediata a explotaciones y almazaras.