Municipios de la costa de Granada activan planes de emergencia ante los avisos por viento y lluvia

Reunión del Comité de Emergencias Municipal de Motril. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Municipios de la Costa de Granada, como Salobreña y Motril, han activado sus planes municipales de emergencias tras la actualización de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles que sitúan a esta zona de la provincia en nivel naranja por viento y fenómenos costeros; así como aviso amarillo por precipitaciones asociadas al temporal 'Joseph'.

Entre las medidas se encuentran el cierre de diversas instalaciones municipales, parques y cementerios, además de la suspensión de actividades deportivas y recomendaciones a colegios.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha explicado que el Comité de Emergencias Municipal se ha reunido este martes por la mañana y se va a activar nuevamente el Plan de Emergencia Municipal en fase operativa cero en fase de preemergencia, estudiando muy de cerca cómo evoluciona la situación.

Durante la jornada del miércoles se cerrarán las instalaciones deportivas municipales "con el fin de evitar cualquier tipo de actividad por las previsiones de rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, así como de las inmediaciones de la avenida de Nuestra Señora de la Cabeza y se recomienda evitar los parques infantiles de todo el municipio".

Además, "se han realizado una serie de recomendaciones a todos los centros escolares ante la situación y durante las próximas horas el Comité estará atento a la evolución meteorológica.

La Aemet prevé rachas de vientos máximas de 90 kilómetros por hora, fenómenos costeros con viento del oeste y suroeste de 60 a 80 kilómetros por hora y olas de cuatro a seis metros que se suman al aviso amarillo por lluvias.

CASTILLO DE SALOBREÑA

Como medida preventiva, el Consistorio de Salobreña ha acordado para este martes y miércoles la suspensión de las actividades deportivas y el cierre de las instalaciones deportivas municipales, así como el cierre de la Biblioteca, Casa de la Cultura, Centro de Mayores y la suspensión de sus talleres.

Del mismo modo, se procederá al cierre de espacios al aire libre como parques municipales, cementerios, y el Castillo, con el objetivo de reducir riesgos ante las rachas de viento y el temporal costero.

El Ayuntamiento recomienda, además, evitar acercarse al litoral, no transitar por zonas potencialmente inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.