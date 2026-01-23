Los municipios jiennenses Puerta de Andalucía presentan en Fitur nuevas experiencias de fin de semana

Estand de los municpios Puerta de Andalucía en Fitur - PUERTA DE ANDALUCÍA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Puerta de Andalucía, que aglutina a los municipios jiennenses de Andújar, Bailén, La Carolina y Linares, ha acudido a Fitur con stand propio y nuevas experiencias turísticas de fin de semana.

En esta nueva edición, Puerta de Andalucía se ha marcado como objetivo ensalzar el producto de experiencia, motivo por el cual ha promocionado en su stand las nuevas experiencias turísticas de fin de semana que permitirán al visitante "disfrutar de una dinámica turística única, privilegiada, de calidad y sensorial que unirá a los viajeros con la identidad de la zona".

De esta forma, según se ha informado en un comunicado conjunto, Puerta de Andalucía cuenta con paquetes turísticos de diversa índole, desde religiosos, hasta gastronómicos, pasando por el patrimonio histórico, industrial y medioambiental, también el turismo congresual y museístico hasta llegar a las raíces taurinas y al sector cerámico, que permitirán al turista "una experiencia completa arraigada a la idiosincrasia de los municipios que la conforman.

La presencia de Puerta de Andalucía en Fitur se ve como "una oportunidad clave para seguir posicionándose como un destino con identidad propia, capaz de ofrecer experiencias únicas y alineadas con las nuevas demandas del turismo".