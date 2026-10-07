Murtas, el pueblo de la Alpujarra granadina donde el 76 por ciento de sus votantes vive fuera de España

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GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murtas, situado en la Alpujarra granadina, registra una singularidad demográfica y electoral única en esta provincia, en tanto que tres de cada cuatro personas con derecho a voto en la localidad residen en el extranjero.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press, la población con derecho al sufragio que vive fuera del país asciende a 1.067 electores (CERA), frente a los tan solo 332 votantes registrados hasta septiembre como residentes (CER) en este pequeño municipio.

De estos datos se desprende que el 76,2 por ciento del censo total está en el exterior. Estos electores no pueden votar en las elecciones municipales, pero sí en las elecciones autonómicas y generales. El regidor de Murtas, José Miguel Romera, señala a Europa Press que la mayoría de estos nacionalizados "no son gente del pueblo ni lo conocen". Sus antepasados emigraron en su momento a países de Latinoamérica, como Argentina o Venezuela, pero no han visitado el pueblo en los últimos tiempos.

El fenómeno se deriva de una disposición de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos, que reconoce el derecho a obtener la nacionalidad a los descendientes del exilio. No obstante, el asunto está siendo objeto de litigio en el Tribunal Supremo, que deberá resolver si los nacionalizados por esta vía podrán votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre.