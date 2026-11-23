La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y el secretario general de Interior de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, David Gil, en una jornada sobre violencia de género en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la Junta en Cádiz ha acogido una jornada para mejorar la intervención policial ante la violencia de género, que se enmarca en un programa de formación presencial que se está desarrollando en las ocho provincias andaluzas. Su objetivo es abordar la atención a las víctimas, la valoración del riesgo y la aplicación de los protocolos de protección.

Bajo el título 'La actuación profesional ante la violencia de género, una visión práctica de la intervención policial', la jornada va dirigida a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, así como Vigilantes Municipales, miembros de la Unidad Adscrita de Policía Nacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Organizada por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), también participa personal de la Administración Autonómica cuyas funciones están relacionadas con la violencia de género, como ha indicado la Junta en una nota.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el secretario general de Interior de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, David Gil, han participado en este encuentro, que ofrece una visión práctica de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de violencia de género.

La delegada ha subrayado "el excelente trabajo" que hacen estos efectivos para "luchar contra la violencia de género con actuaciones directas y comprometidas".

"Sois los que en la mayoría de las veces atendéis en primer lugar a las víctimas y vuestro trabajo debe ser realizado por personas que conozcan perfectamente los protocolos e intervenciones de prevención y protección, para poder ofrecer respuestas coordinadas y conjuntas, de ahí la necesidad de esta formación", ha aseverado Colombo.

Por su parte, David Gil ha destacado la importancia de esta iniciativa desarrollada por el Iespa, argumentando que este tipo de actividades "refrendan la apuesta clara por la formación práctica actualizada y de calidad para seguir enriqueciendo ese catálogo de formación que tiene previsto el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía para los próximos años".