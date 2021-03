El Museo Casa Natal de la Diputación de Granada ofrece el concierto 'Mujeres de Lorca y dos canciones de amor'

GRANADA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Federico García Lorca de la Diputación de Granada ha ofrecido este jueves el concierto 'Mujeres de Lorca y dos canciones de amor', una obra musical compuesta e interpretada por el guitarrista Isidoro Pérez, que ha estado acompañado por la soprano Carmen García Segura y Ana Tomás al violonchelo.

La obra, estrenada en el patio del Museo Casa Natal de Fuente Vaqueros, se ha podido seguir en directo a través del canal de Facebook del Patronato García Lorca.

La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha recordado que el Patronato García Lorca viene desarrollando actividades sobre la relación entre el poeta y las mujeres en el mes de marzo, con motivo del 8M, como la exposición 'Lorquianas', organizada el pasado año, que tuvo que posponerse a causa del estado de alarma.

"Las mujeres fueron determinantes en la configuración de nuestro genio más universal", ha afirmado Fátima Gómez, quien ha destacado que esta actividad, como todas las que organiza el Patronato, tienen por objeto acercar al público la figura de Federico e ir contando "todas las posibles aristas del poeta".

El concierto 'Mujeres de Lorca y dos canciones de amor', para guitarra y soprano, "es un trabajo que ha tenido como punto de partida y como inspiración la relación especial que tuvieron algunas mujeres con Federico y viceversa; son las mujeres de la vida de Federico", afirma el autor de la obra musical, Isidoro Pérez.

"Federico destilaba amor y sus sonetos del amor oscuro son fuente de inspiración para músicos y cantantes; se trata de un pequeño homenaje musical al amor", dice al explicar porque titula la obra con "dos canciones de amor".

INSPIRACIÓN MUSICAL

Desde un punto de vista literario, documental o periodístico se puede encontrar abundante información sobre las mujeres que influyeron a Lorca y su relación con él, pero desde un punto de vista musical no existe, apenas, ningún referente.

Esa circunstancia, y su inquietud por la composición musical, han sido estímulo último que ha llevado a Isidoro Pérez durante varios años a realizar la composición 'in progress'.

"La tarea no era sencilla; se trataba de saber elegir los acordes, las melodías y la armonización correcta para que el resultado conjunto de los temas, así como el de cada uno de ellos fueran reflejo, lo más aproximado posible, de las sensaciones y los sentimientos que me producían ese contacto, esa relación a la que me vengo refiriendo, de las mujeres con Federico", señala el autor de la obra. Y precisa: "Además, tenía que saber elegir adecuadamente las técnicas de guitarra con las que extraer el jugo a ese estado de ánimo que me producían sus historias particulares".