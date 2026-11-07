El Museo de Jaén suma una nueva obra de Zabaleta adquirida por el Estado al ejercer su derecho de tanteo

Imagen del cuadro de Rafael Zabaleta que ha sido asignado al Museo de Jaén - ANSORENA

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha ejercitado el derecho de tanteo sobre el óleo 'Nocturno del quinqué o La Ventana' (1956), una obra del pintor jiennense Rafael Zabaleta que fue subastada el pasado 29 de septiembre por la sala Ansorena, en Madrid.

La pieza, adquirida por un precio de remate de 44.000 euros, ha sido asignada al Museo de Jaén, de titularidad estatal, donde se prevé que se incorpore directamente a su exposición permanente antes del puente de diciembre.

Así lo ha indicado a Europa Press el director del Museo de Jaén, Carlos Javier Fernández, que ha valorado la adquisición de esta obra "esencial" para conocer la trayectoria de Zabaleta. "Es un nocturno en el que aparece representado el paisaje de Quesada, pero es una obra completamente diferente a las que custodiamos en el museo", ha explicado el director,

Fernández ha apuntado que esta incorporación viene a cubrir una de las vías prioritarias de incremento de colecciones en torno a uno de los autores más representativos de la provincia de Jaén.

La adquisición se ha formalizado a través de una orden ministerial --publicada en BOE--, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y con el informe favorable de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

Al tratarse de un museo de titularidad estatal gestionado en este ámbito con la colaboración del Servicio de Museos de la Junta de Andalucía, la obra pasará a formar parte de la colección estable del Estado que se encuentra custodiada en Jaén.

Fernández ha detallado el funcionamiento de estos procedimientos de compra, señalando que los museos realizan un constante "sondeo" del mercado del arte para detectar oportunidades que permitan subsanar lagunas o potenciar determinadas líneas de sus colecciones.

Una vez que el Museo de Jaén localizó la pieza en la subasta madrileña y emitidos los informes técnicos pertinentes, el Estado optó por no pujar directamente, sino por ejercer su derecho de adquisición preferente (tanteo) igualando el precio de adjudicación de la subasta, fijado en 44.000 euros.

Con esta nueva incorporación, el Museo de Jaén ampliará su colección de Rafael Zabaleta, que hasta la fecha contaba con tres obras: un depósito del Museo Reina Sofía titulado 'Buitre', la obra 'Maternidad' y un bodegón. El nuevo cuadro será el cuarto con el que contará el Museo de Jaén.

Respecto a los plazos para que el público pueda contemplar este cuadro en el Museo de Jaén, el director del museo ha avanzado que se espera que la obra llegue al Museo de Jaén en la próxima semana que ahora empieza. La previsión es que la obra pueda estar expuesta "probablemente para la primera semana de diciembre", antes del puente festivo.

No obstante, antes de su exhibición, la pieza deberá someterse a los protocolos habituales de recepción de los museos. "Primero tiene que pasar un proceso de cuarentena en una sala alejada del resto de colecciones para asegurarnos de que no tiene ninguna plaga, como xilófagos, que pudiera contaminar al resto de obras", ha precisado Fernández.

Durante este periodo, que suele durar entre 15 y 20 días, el personal técnico del museo estudiará su estado de conservación, procederá a su catalogación e inventariado y confirmará que se encuentra en un estado óptimo para su instalación definitiva en las salas de la colección permanente.

'Nocturno del quinqué o La ventana' es un cuadro de 81 por 65 centímetros. El cuadro, datado en 1956, destaca por su equilibrio cromático y por hallarse inmerso en dos corrientes artísticas, poscubista por su estructuración y fauvista por su colorido.

'Nocturno del quinqué' fue vendido el mismo año que Zabaleta lo pintó por 10.000 de las antiguas pesetas, y que fueron desembolsadas por un coleccionista de apellido Ezquerra.

La obra ofrece el interior de una estancia con una mesa circular vestida con fuertes estampados sobre la que se ordenan varios objetos, entre ellos un quinqué. El conjunto se ubica ante un gran ventanal, a través de cuyos cristales aparece un paisaje nevado con luz de luna llena.