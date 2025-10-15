El Museo Memoria de Andalucía abre este sábado en Granada una nueva edición de la iniciativa 'Al museo con bebés'

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Memoria de Andalucía (MMA) activa este sábado una nueva edición de 'Al museo con bebés', una propuesta que invita a disfrutar del arte, la música, la literatura y el juego, fomentando la curiosidad, la creatividad y el vínculo afectivo desde los primeros años de vida.

La programación incluye la iniciativa 'Bebelé', que se realiza con la colaboración de Nómadas Sensoriales, y 'Gorgoritos en el MMA', unos encuentros musicales enfocados a bebés, desarrollados junto a la escuela de música y spin-off de la Universidad de Granada Gorgoritos. Asimismo, el museo ofrece sesiones en los espacios participativos 'Paisajes sensoriales' y 'En construcción'.

'Bebelé' propone un punto de encuentro donde las familias con sus bebés disfrutan de los cuentos de una forma diferente y especial. En cada sesión, el relato se convierte en una experiencia viva que invita a explorar con todos los sentidos. Texturas y olores, sonidos y música, construcciones y equilibrios, luces y sombras, rimas y vocales, habitan el espacio y se transforman en materia de juego compartido.

También convierte el museo en un escenario donde la literatura se toca, se escucha y se siente, proporcionando la oportunidad de "descubrir juntos el placer de la palabra y la imaginación desde los primeros meses de vida", ha detallado CajaGranada Fundación en una nota de prensa.

Por su parte, 'Gorgoritos en el MMA' es un programa de música con los cinco sentidos que llega este otoño al museo con una propuesta que une arte, educación y emoción desde los primeros años de vida. A través de la música, el movimiento y el juego compartido, descubrirán un lugar donde los sonidos dialogan con el entorno, transformando el museo en algo vivo, cercano y lleno de posibilidades para la infancia.

Estos encuentros musicales con bebés en el museo constituyen una oportunidad única para que las familias vivan la música en un contexto diferente, lleno de belleza, calma y curiosidad. En estos espacios, los bebés no solo escuchan música, sino que la sienten, la exploran y la comparten con sus referentes de apego. La atmósfera del museo favorece la escucha atenta y el descubrimiento, convirtiendo cada pequeño gesto o sonido en una vivencia significativa.

Igualmente, el programa 'Al museo con bebés' incluye dos espacios permanentes del museo diseñados para explorar, cooperar y disfrutar desde la primera infancia, 'Paisajes sensoriales' y 'En construcción'.

'Paisajes sensoriales' es un entorno recomendado para disfrutar en familia --donde, como suele decirse, los adultos deberían ir acompañados por un niño-- y está concebido como un recorrido por los paisajes naturales de Andalucía.

A través de instalaciones interactivas y didácticas, el museo traslada al pequeño visitante a diferentes entornos naturales --mar, valle, montaña, desierto-- ofreciendo estímulos sensoriales y cognitivos que despiertan la curiosidad y el asombro.

Entre ellos destaca 'Fondo marino', una instalación multisensorial dirigida a personas de todas las edades y capacidades, que propone una experiencia inclusiva y estética basada en la interacción y el disfrute a través de los sentidos.

La zona de valle y montaña se presenta con una escenografía envolvente que invita a descubrir la fauna, la flora y los oficios ligados al medioambiente. En el valle, la propuesta se centra en la vida rural; donde es posible reconocer los productos de la tierra y componer menús de temporada, desde los espárragos de primavera hasta las setas del otoño.

Por su parte, 'En construcción' se presenta como un espacio dedicado al juego creativo y cooperativo, donde la arquitectura se convierte en punto de partida para imaginar, construir y experimentar. Ubicado en la sala 'Tierra y Ciudades' del museo --centrada en el urbanismo y la arquitectura de Andalucía desde la prehistoria--, este entorno permite a los niños despertar su interés por las formas, los materiales y las estructuras a través de la exploración y la manipulación.

Organizado en distintas zonas --formas y estructuras, idea construida, zona de obras e instalaciones--, el equipamiento promueve el aprendizaje desde la experiencia, el trabajo en equipo y la libertad creativa, pilares que sustentan la filosofía educativa del Museo Memoria de Andalucía.

El programa 'Al museo con bebés' pone de manifiesto que los museos pueden ser lugares vivos, abiertos a la infancia. Cuando la literatura, la música y el arte se encuentran, se crean experiencias profundas que estimulan el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social de los bebés. Además, ofrecen a las familias un tiempo de conexión y disfrute compartido, algo esencial en los primeros años de vida.

'Al museo con bebés' forma parte del compromiso de CajaGranada Fundación y CaixaBank con la educación, la accesibilidad y la inclusión desde la primera infancia. Estas experiencias contribuyen a familiarizar a los más pequeños con los espacios museísticos desde una perspectiva abierta y cercana, entendiendo el museo no solo como un área de exposición, sino como un lugar vivo para el aprendizaje, la convivencia y la emoción compartida.

En línea con la nueva definición de museo del Consejo Internacional de Museos, el Museo Memoria de Andalucía se consolida como un entorno participativo y acogedor, que promueve el acceso universal a la cultura, el respeto a la diversidad y el desarrollo de la creatividad. A través del juego, la música y la experimentación, estas actividades refuerzan el vínculo familiar y ofrecen una primera experiencia artística significativa para bebés y niños pequeños.