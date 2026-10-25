Los museos locales de Córdoba viajarán a Roma para conocer su gestión del patrimonio y compartir experiencias

El Vaticano, con la Basílica de San Pedro al fondo, que visitará la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba en un viaje a Roma. - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MUSEOS LOCALES DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba prepara un viaje a Roma en el que participarán personas responsables de los museos de Lucena, Baena, Palma del Río, Montemayor, Monturque y La Rambla. La actividad, prevista del 29 de octubre al 4 de noviembre, permitirá conocer distintos ejemplos de conservación, presentación y difusión del patrimonio histórico, con el propósito de incorporar nuevas perspectivas al trabajo que desarrollan los museos de la provincia.

Según destaca el presidente de la asociación, Daniel Botella, el sentido formativo de esta iniciativa es ir a Roma "con una disposición muy clara: aprender", de modo que quieren "observar cómo se conserva, se explica y se acerca a la ciudadanía un patrimonio de una riqueza extraordinaria", así como reflexionar sobre qué pueden aplicar, a su escala y con sus recursos, en los museos locales de Córdoba.

El programa reúne visitas a museos y enclaves que permitirán aproximarse a diferentes formas de presentar las colecciones y de integrar los restos arqueológicos en la ciudad. Entre las instituciones previstas figuran los Museos Capitolinos, los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia, el Palacio Barberini y las sedes del Museo Nacional Romano en los palacios Massimo y Altemps y las Termas de Diocleciano. El recorrido incluye también la Galería Spada y el Museo del Ara Pacis, junto al entorno del Mausoleo de Augusto.

La dimensión arqueológica tendrá un peso destacado, con visitas al Coliseo, el Foro Romano, el Palatino, la Domus Aurea, los foros imperiales y los Mercados de Trajano. También se contemplan las Termas de Caracalla, el área de Largo di Torre Argentina, el Vicus Caprarius y el Parque Arqueológico de Ostia Antica, además de espacios como el Circo Máximo, el Teatro de Marcelo, el Pórtico de Octavia y el Foro Boario.

En este sentido, el presidente expresa que "Roma ofrece una oportunidad excepcional para pensar en la relación entre los museos, los yacimientos y la vida cotidiana de una ciudad", a lo que añade que les "interesa aprender de esa gestión: cómo se facilita la comprensión de los restos, cómo se organizan las visitas y cómo se transmite a la sociedad la importancia de conservarlos".

LUGARES EMBLEMÁTICOS

El itinerario se completará con visitas a lugares emblemáticos del patrimonio artístico y monumental romano, como el Panteón, la Basílica de San Pedro, Santa María la Mayor, San Pietro in Vincoli y San Clemente, junto a iglesias vinculadas a grandes maestros del arte. El recorrido incluirá también las plazas Navona, de España y del Campidoglio, la Fontana de Trevi y el entorno del Castillo de Sant'Angelo, así como los barrios de Trastévere y el antiguo barrio judío y la colina del Aventino, para conocer cómo conviven el patrimonio histórico y la vida cotidiana de la ciudad.

Para la asociación, "el viaje constituye además una ocasión para reforzar la colaboración entre los museos participantes y compartir reflexiones sobre sus necesidades y proyectos". "Nuestros museos custodian un patrimonio esencial para entender la historia de los pueblos de Córdoba", valora Botella, quien asegura que "aprender de otras experiencias y poner en común lo aprendido nos ayuda a cuidarlo mejor y a explicarlo de una manera más cercana y comprensible".