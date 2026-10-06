La negociación en Jaén del convenio de Alsa en el Sercla acaba sin acuerdo entre las partes

Archivo - Autobús urbano circulando por la capital jiennense/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre el comité de empresa de Alsa, la compañía concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad de Jaén, y la dirección de la empresa ha terminado sin acuerdo en la reunión mantenida a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

Han sido cinco horas de reunión --desde las 10,00 horas hasta las 15,00 horas-- hasta que se ha dado por finalizada sin avenencia entre las partes. El paso siguiente por parte de los trabajadores será convocar una asamblea --previsiblemente este miércoles-- para informar y votar si se mantiene el calendario de movilizaciones que incluye el inicio de una huelga a partir del próximo 9 de octubre, coincidiendo con el inicio de la Feria de San Lucas.

En la postura de los empleados, hay varios puntos destacados, empezando por "la equiparación salarial" con sus compañeros de Alsa en otras provincias andaluzas como Granada y Almería, con unas mejores condiciones laborales y salariales a pesar de desempeñar el mismo trabajo y pertenecer al mismo grupo empresarial.

Junto a esta subida salarial "justa", la plantilla --formada por 91 personas-- también demanda el pago de los festivos con recargo del 75 por ciento legalmente establecido o la instalación de más aseos en rutas.