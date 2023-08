Nena Daconte repasa este viernes sus grandes éxitos en Salobreña, dentro del Festival Tendencias

GRANADA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nena Daconte, el proyecto musical de la cantante Mai Meneses, actúa este viernes, 4 de agosto, a las 22,00 horas, en el Paseo de Las Flores de Salobreña, a las faldas del Castillo Árabe de este municipio de la costa de Granada, donde presentará su más reciente trabajo sin olvidarse de sus éxitos, en el marco de la 32 edición del Festival Tendencias, que echaba a andar este pasado miércoles.

La cantante y compositora regresa con su álbum 'Casi perfecto', reivindicando su pasado más pop rock con canciones bonitas y auténticas, llenas de melodías pegadizas y estribillos pop, a las que el productor Dani Alcober, conocido por discos como el 'Devil Came to Me' de la banda ya desaparecida Dover, "ha vestido con el más sencillo y directo pop rock de los 90".

Es un disco editado por el sello independiente más reconocido del país, Subterfuge Records. Según informaron desde el Festival Tendencias en una nota de prensa, esta tradicional cita del calendario estival de la provincia arrancaba este pasado miércoles con su charla-conferencia habitual, al aire libre en el Paseo de la Iglesia del pueblo blanco. En esta ocasión la temática ha sido la visibilización de la mujer en el cine y estará a cargo de las hermanas María Jose y Cristina Martín, conocidas como 'Lasdelcine'.

Precisamente el Tendencias ha programado la proyección del documental 'Jorge, una travesía de Coque Malla', dirigido por 'Lasdelcine' este jueves en el Auditorio Municipal de Salobreña a las 22,00 horas. El festival se completa con los conciertos de José Antonio García, voz de los carismáticos 091, el sábado, 5 de agosto, a la misma hora en el Auditorio Villa de Salobreña.