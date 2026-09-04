Neorama se despide este sábado con SuperArte, el mayor evento artístico inclusivo de Europa, en el Generalife

Una de las actuaciones enmarcadas en el festival Neorama que este sábado llega a su fin. - FESTIVAL NEORAMA

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Neorama llega a su fin este sábado con la puesta en escena del concierto SuperArte de Fundación SIFU, reconocido como el mayor evento artístico inclusivo de Europa. La cita está prevista a partir de las 22,00 horas y tendrá lugar en el Teatro del Generalife.

Según explican desde la organización en un comunicado, en SuperArte se entrelazan la música y la danza en un espectáculo sin barreras que reune sobre las tablas a más de 80 artistas con y sin discapacidad de la fundación, quienes sumarán sus fuerzas y sensibilidad a la Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG).

La batuta del evento correrá a cargo de Oriol Saña, violinista de prestigio internacional reconocido por su versatilidad para fusionar el lenguaje clásico con el jazz.

Por su parte, la comunicadora y creadora de contenido Inés Rodríguez, conocida por sus intervenciones en el programa de televisión 'El Intermedio', ejercerá de maestra de ceremonias. Su dinamismo guiará una velada diversa que promete un viaje a través de múltiples géneros, tomando el valor de la diversidad como motor del arte.

Neorama se despide así de tres intensas jornadas consagradas al talento musical joven, con casi todos los aforos llenos y consolidando a la ciudad de Granada como la gran capital de la música emergente.

El festival, impulsado por la Confederación de Juventudes Musicales de España (JM España) bajo el lema 'Enciende la música: jóvenes en acción', culmina una ambiciosa andadura que ha desplegado 40 conciertos gratuitos de todos los estilos y reunido a más de 500 músicos en 18 enclaves patrimoniales.

Durante todo el día de este sábado, 5 de septiembre, se podrá disfrutar de mucha música en la ciudad en diversos espacios, y también se celebrarán varios foros, mesas redondas y debates. La programación se puede consultar en la web de Neorama.