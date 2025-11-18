Nieto advierte a Moreno que "no se escapará de la enésima trama de corrupción" tras las detenciones en el PP en Almería

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, interviene en el Pleno del Parlamento. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha calificado de "impresentable" la reacción del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la detención de varios de los principales dirigentes del PP en Almería. Nieto ha advertido además que "no se va a escapar sonriendo de esta enésima trama de corrupción de su partido en Andalucía".

En concreto, la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares en el marco de la investigación judicial del caso 'Mascarillas'.

Ante esta situación, Nieto ha advertido en un audio remitido a los medios que a Moreno que "si cree que con poner cara de 'yo solo pasaba por aquí' y hacerse el distraído va a eludir su responsabilidad, está muy equivocado".

Por último, ha concluido subrayando que, desde Por Andalucía, exigirán "las explicaciones que le debe a los andaluces, tanto como presidente de su partido como presidente de la Junta".