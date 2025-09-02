Nieto afea a Sánchez establecer "diferencia entre jueces buenos y malos": "Es un profundo error y le perseguirá"

Archivo - El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha tachado este martes de "profundo error" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, establezca "diferencia entre jueces buenos y jueces malos".

Así lo ha indicado en Jaén y a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones que este lunes hizo Sánchez en una entrevista en TVE, en la que afirmó que "hay jueces haciendo política" y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que hace un "daño terrible" al poder judicial.

Nieto, sin embargo, ha expresado su desacuerdo con respecto a lo que considera que es fijar "esa diferencia entre jueces buenos y jueces malos". "Los jueces que investigan posibles delitos de personas que yo no quiero que se investiguen son malos; personas que investigan a otros delincuentes o, en muchos casos, a sus rivales políticos son buenos", ha comentado.

En opinión del consejero, esa "actitud" supone "un profundo error y algo que el presidente del Gobierno de España tendrá y le perseguirá a lo largo de su historia".

"Esa crítica, esa forma de invadir la independencia judicial, creo que es tremendamente negativa y provoca una pérdida de calidad democrática en nuestro país que el presidente del Gobierno de España en ningún caso puede protagonizar", ha declarado.

Nieto, además, ha defendido que "la independencia judicial se consigue cuando se saca de la crispación política, de la polarización política a las instituciones judiciales".

"Que el presidente del Gobierno de España hable de esa forma de los jueces, que desde la tribuna del Congreso de los Diputados se insulte literalmente, se insulta y se difama a jueces, me parece lamentable", ha apostillado.

Para el titular andaluz de Justicia, implica "ir en dirección contraria a la que tiene que ir un país democrático, un país que trata de apostar y de defender las instituciones y de conseguir que el país funcione".