Nieto apunta que PP-A perdería 10 escaños en extrapolación de europeas y desunión de izquierda "es garantía de fracaso"

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha apuntado este miércoles sobre el resultado en Andalucía de las elecciones al Parlamento Europeo y su posible proyección como una antesala de las futuras elecciones andaluzas, aunque ha desechado ese ejercicio por "la participación y la naturaleza" de unas europeas, que "el PP-A perdería 10 escaños", además de reconocer en el caso de la izquierda que "la unión no es garantía de éxito, pero la desunión es garantía de fracaso".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha situado como "reflexión general que podemos compartir el auge de organizaciones ultraderechistas que deshumanizan al adversario a través de los bulos, el odio, las mentiras", una práctica que ha asegurado "no tiene que ver con el consenso, el diálogo", comportamiento que ha defendido debe ser "una reflexión que debemos compartir las personas que perseguimos el fortalecimiento de la democracia".

Nieto ha defendido que en el caso del Grupo Parlamentario Por Andalucía, confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Más País Andalucía, "estamos trabajando muy bien las alternativas a las políticas de Moreno Bonilla" y con esa premisa ha sostenido que "no vamos a distraernos ni un segundo en trabajar en el ensanchamiento de nuestro espacio electoral hasta que lo desalojemos de San Telmo".

En su análisis de los resultados de Sumar y Podemos en Andalucía, 148.120 votos y un 5,09% de los votos emitidos y 81.305 y un 2,79% respectivamente, ha aseverado que "el resultado de las fuerzas que hemos concurrido por separado no ha sido positivo", antes de blandir el argumento de los efectos que tienen la unidad y la desunión para los partidos de izquierda, para insistir en "el trabajo de manera concienzuda para seguir impugnando esas políticas de Moreno Bonilla lesivas para el interés general".

"La extrapolación del datos al marco andaluz no nos parece relevante", ha proclamado Nieto, aunque ha precisado que en el caso concreto de su partido, Izquierda Unida Andalucía "si me apura no sale mal parado", para reconocer que se trata de un ejercicio, la extrapolación, "muy forzado", aunque de hacerse se llega a la conclusión de esa pérdida de una decena de escaños para el PP, antes de insistir en "la preocupación por las consecuencias de engordar una forma de hacer política", y de reclamar "pedagogía para lograr un reproche social unánime a esas prácticas".

"Preocupación por el auge de la extrema derecha, la encabece quien la encabece", ha sostenido Nieto.

Preguntada por la situación que se abre en Sumar por los pronunciamientos públicos de su líder, Yolanda Díaz, acerca de la renuncia a ser la coordinadora sin renunciar a otras competencias, ha desestimado hacerlo con un "no es mi papel" y blandiendo su condición de portavoz de un grupo parlamentario.