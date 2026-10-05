Nieto confía en que las elecciones generales permitan a las instituciones "trabajar en la misma dirección"

El Consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en el pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, ha destacado que los españoles podrán "tener la palabra" en las próximas elecciones generales y ha asegurado que confía en que los comicios permitan a las instituciones trabajar "en la misma dirección"

En este sentido se ha pronunciado durante una atención a medios cuando ha realizado una visita institucional a la Diputación de Granada, donde ha valorado que los españoles puedan acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

"Hoy es un gran día porque todos los españoles vamos a tener la palabra", ha señalado Nieto, quien ha destacado que los ciudadanos "vamos a poder decidir" con su voto en una jornada electoral que, a su juicio, "se demandaba y se necesitaba desde hace ya mucho tiempo".

Nieto ha vinculado esta capacidad de decisión de los ciudadanos con la posibilidad de abrir una nueva etapa de colaboración entre las distintas administraciones y ha señalado que buena parte de la esperanza está en que las instituciones puedan trabajar de forma coordinada para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido, ha defendido que "no solo la Junta, no solo la Diputación, sino que haya instituciones por fin que trabajemos en la misma dirección para resolver los problemas de los españoles".