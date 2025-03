Nieto critica los "bulos" del Ministerio de Justicia sobre la financiación de la Ley de Eficiencia

El consejero andaluz de Justicia lamenta que el Gobierno "distorsione" la realidad sobre los juzgados de Violencia sobre la Mujer

CÓRDOBA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha criticado este lunes los "bulos" y "mentiras" que ha lanzado durante este pasado fin de semana el Ministerio de Justicia a cuenta de la financiación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha dicho que le da "pena que haya cosas que se mantengan como siempre", y "una de ellas es que se pretenda que los bulos, que las mentiras, por mucho que vayan en notas oficiales de un ministerio, se conviertan en verdad", pues "veíamos una nota del Ministerio de Justicia del pasado viernes en la que se decía que está financiando", con "fondos propios", la "transformación del actual modelo de justicia de los juzgados unipersonales a los tribunales de Instancia".

Ante ello, Nieto ha asegurado, "tajantemente, que eso es absolutamente falso. Nosotros estamos teniendo que afrontar una transformación completa y difícil, que exige muchísima negociación y que exige una inversión muy importante, sin ese apoyo del Ministerio", lo que le ha llevado a retar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a que "diga si han puesto un solo euro desde el día 2 de enero que se publicó la Ley de Eficiencia, la Ley 1/25".

O bien, que diga "si ha puesto un solo euro a las comunidades autónomas este ministro, desde que accedió al puesto y, con él, el resto del equipo", afirmando Nieto que "no ha habido ni una sola aportación", mientras que "en la pasada legislatura, cuando hubo fondos europeos que llegaron para todos los ministerios, para todas las áreas del Gobierno de España, se pusieron en marcha unos fondos MRR que se distribuyeron" por distintos ministerios, y "como evidentemente tenía la obligación de distribuir el Ministerio" de Justicia, "porque esa era la obligación que le imponía la Unión Europea con el resto de comunidades autónomas".

Pero, con fondos propios, según ha insistido, "no ha habido ni una sola medida, ni una sola aportación económica que haya hecho este ministro o su equipo desde que llegaron al cargo, y nos parece que ya que no lo pagan, ya que no ayudan económicamente, por lo menos que no se lo apunten, porque me parece una absoluta desfachatez".

En este sentido, ha destacado que, dada la dimensión territorial de Andalucía, con 85 partidos judiciales, la adaptación a la norma requiere un gran esfuerzo, ya que el 1 de julio deben estar adaptados 70 partidos y a final de año todos.

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Junto a ello, el consejero andaluz de Justicia se ha referido a la sobrecarga de trabajo aún mayor que tendrán los juzgados con competencias en violencia de género, criticada por los propios jueces, debido a que en octubre asumirán todos los delitos sexuales y, en este sentido, ha lamentado que, "una vez más, el Ministerio, a través de su cuenta de 'X' intentó aprovechar el día 8 de marzo para distorsionar la realidad, para crear más ambigüedad y para generar más dudas a los que tenemos la obligación de hacer una gestión responsable de la Justicia".

A este respecto, ha señalado que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les han planteado "las dudas que les generaban los cambios que se anuncian por parte del Ministerio en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Unos cambios muy importantes que van a tener una sobrecarga de trabajo porque se le asignan todos los delitos sexuales estén o no relacionados con la pareja y eso va a suponer un perjuicio muy importante".

"A esas dudas, que son muy profundas y que se han hecho llegar de manera oficial al Ministerio, pues se responde a través de un tuit, en el que el ministro dice que se va a incrementar un 50% el número de jueces de violencia sobre la mujer, y a nosotros nos parece que esa no es la manera de gestionar, nos parece que no son decisiones unilaterales las que se tienen que adoptar en esa materia. Nos parece que se debería tener en cuenta las necesidades y las realidades que tiene cada comunidad autónoma y sobre todo, que se debería ser más preciso", según ha subrayado Nieto.

De este modo, dado que "en Andalucía hay 84 juzgados que tienen competencias en materia de violencia sobre la mujer, yo le preguntaría al Ministerio si lo que habla de un incremento del 50% supone que vamos a tener 42 jueces más, porque yo aseguro que eso es mentira. Entre otras cosas porque cuando le solicitamos el año pasado, conjuntamente la Consejería y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), 56 nuevos jueces y 15 magistrados en las audiencias y en los tribunales superiores de justicia, la respuesta del Ministerio ha sido cero jueces para Andalucía".

En cambio, según ha señalado Nieto, sí que hay "60 jueces comprometidos con la Generalitat de Cataluña, por los acuerdos que tienen con los partidos independentistas. Esa forma de gestionar, interesada, partidista, en el que se busca más el interés del partido que el interés general, pues nos preocupa profundamente cuando se refieren a asuntos como la violencia sobre la mujer, nos preocupa de una manera muy especial".