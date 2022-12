Nieto critica la posible reforma del delito de malversación: "A cambio de unos presupuestos no se puede entregar todo"

CÓRDOBA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado de "barbaridad" la posible reforma del delito de malversación en el Código Penal, toda vez que ha asegurado que "a cambio de unos presupuestos no se puede entregar todo" y que "se han pasado una vez más los límites de lo razonable".

Así lo ha indicado el consejero a preguntas de los periodistas tras asistir, junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, a la tradicional parada militar de la Brigada Guzmán el Bueno X con motivo de la festividad de la Inmaculada, en la Base de Cerro Muriano, en Córdoba.

"Lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. A nosotros nos parece una barbaridad y creemos que a cambio de unos presupuestos no se puede entregar todo. No se puede entregar, entre otras cosas, la dignidad. No se puede entregar la tranquilidad de los ciudadanos de saber que si alguien utiliza mal los recursos en beneficio propio o en beneficio de algo que no sea el interés general, tiene que tener un juicio justo, pero tiene que tener una condena", ha señalado Nieto.

Ha añadido que en este caso "creemos que se han pasado una vez más los límites de lo razonable" y que "se está entregando por parte del Gobierno de España a ERC y a lo que significa el independentismo, algo muy sagrado, que es la seguridad jurídica".

De este modo, ha apuntado que "confía en que no se llegue a realizar, a que impere el sentido común en el Congreso de los Diputados, y a que los diputados socialistas mantenga la dignidad en algo tan importante como es penar al malversador". "Los precedentes nos dicen que esa esperanza seguramente no se cumpla, pero hay que tenerla hasta el último momento", ha concluido el consejero andaluz de Justicia.