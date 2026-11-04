Nieto defiende que los presupuestos de 2027 abordan la "deuda histórica" con los empleados públicos andaluces

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 4 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía movilizará en 2027 un total de 242,1 millones de euros de inversión pública para avanzar en la transformación digital, desarrollar infraestructuras tecnológicas propias, incorporar la Inteligencia Artificial a los servicios públicos y generar oportunidades económicas y sociales en todo el territorio. Así lo ha expuesto el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ante la comisión parlamentaria en la que presenta el presupuesto consolidado de su departamento para 2027, que asciende a 554.516.465 euros.

Las cuentas se articulan en torno a cinco prioridades: Inteligencia Artificial y administración digital avanzada; infraestructuras seguras y soberanas; modernización del empleo público; equilibrio territorial; y economía y capacitación digital. "Queremos una Andalucía que desarrolle su propia tecnología, aproveche el potencial de la Inteligencia Artificial y la ponga al servicio de las persona", ha señalado Nieto, que ha subrayado que las cuentas de 2027, en materia de función pública, abordan la "deuda histórica" con los empleados públicos.

La inversión pública consolidada de los capítulos VI y VII alcanzará los 242.128.227 euros: 237,17 millones en inversiones reales y 4,96 millones en transferencias de capital. La Agencia Digital de Andalucía concentra 235,51 millones en inversiones reales destinadas principalmente a infraestructuras TIC, sistemas de información y digitalización de servicios. Uno de los proyectos estrella será el despliegue de infraestructura propia de inteligencia artificial, con 11 millones de euros para capacidad de computación de alto rendimiento basada en aceleradores GPU. Permitirá ejecutar casos de uso de forma segura y soberana, y dará soporte a proyectos como IA Soberana, Eunomia.AI y aplicaciones sectoriales de la Junta.

La apuesta se completa con 6,4 millones para nuevos casos de uso, automatización y trámites mediante IA agéntica, y 17,5 millones para Administración Digital Avanzada: tramitadores corporativos, asistentes de IA y procedimientos más simples, con especial atención a gestiones de alta demanda que puedan realizarse desde el móvil. Son 23,9 millones para facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración. "La mejor Inteligencia Artificial es la que consigue que una persona resuelva un trámite sin dificultades o que le lleguen notificaciones sin necesidad de solicitarlas, que una empresa pierda menos tiempo en burocracia y que un empleado público pueda hacer mejor su trabajo", ha destacado el consejero.

Las cuentas reservan 20,05 millones para finalizar el nuevo Centro de Proceso de Datos corporativo de la Junta en la Isla de la Cartuja de Sevilla, con entrega prevista en diciembre de 2027. La infraestructura de alta disponibilidad TIER III dará soporte a la nube corporativa y a las plataformas de inteligencia artificial, reforzando continuidad, disponibilidad y protección de los servicios públicos digitales.

La capacitación constituye un eje transversal de las políticas de 2027: prepara a los empleados públicos para utilizar nuevas herramientas, ayuda a empresas y profesionales a responder a las demandas de la economía digital y reduce las brechas que dificultan el acceso a las tecnologías. El Instituto Andaluz de Administración Pública dispondrá de 2,78 millones de euros para el Plan de Formación Corporativa de 2027, que contempla aprendizaje colaborativo, autoaprendizaje y formación por competencias.

En el ámbito de la economía digital, continuará Málaga 42, integrado en una línea global de impulso dotada con 2,1 millones de euros. La red Puntos Vuela seguirá acercando formación, acompañamiento y servicios digitales a la ciudadanía, también en municipios de menor tamaño. La ficha recoge 1.515.760 euros para la financiación del Consorcio Puntos Vuela como red de proximidad para la inclusión y la capacitación. "La inversión en tecnología tiene que ir acompañada de una inversión en las personas. El conocimiento es lo que convierte los avances digitales en oportunidades reales para ciudadanos, profesionales y empresas", ha afirmado el consejero.

La ciberseguridad tendrá un papel transversal en la modernización tecnológica de la Junta. El crecimiento de la administración electrónica y de las aplicaciones de inteligencia artificial exige reforzar la protección de la información, la resiliencia de las infraestructuras y la continuidad de los servicios públicos. La inversión en el nuevo Centro de Proceso de Datos, la nube corporativa, las telecomunicaciones y la infraestructura soberana de IA contribuirá a disponer de mayores garantías de control, confidencialidad y cumplimiento normativo en el tratamiento de los datos.

Son actuaciones con un componente de seguridad, aunque la ficha facilitada no desglosa una dotación exclusiva para ciberseguridad. "La transformación digital sólo tiene sentido si es segura. Los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que sus datos están protegidos y los servicios públicos cuentan con garantías de continuidad. La ciberseguridad es uno de los fundamentos de nuestra estrategia", ha subrayado.

La modernización de la función pública incorpora planificación de efectivos, procesos selectivos más ágiles, formación, carrera profesional y evaluación del desempeño. La implantación de la carrera profesional tendrá un impacto económico de 63.433.516 euros distribuido entre los presupuestos de distintas consejerías. Además, se destinan 6,4 millones a la recuperación progresiva de las ayudas de acción social. "No puede haber una Administración moderna sin empleados públicos preparados, reconocidos y con oportunidades de desarrollo. La tecnología debe reforzar su trabajo y mejorar la atención que prestamos a la ciudadanía", ha señalado Nieto.

La Consejería destinará 4,2 millones de euros a Misión Andalucía y tANDem, impulsando el emprendimiento tecnológico, la conexión de startups con clientes e inversores y su crecimiento empresarial. La red Misión pasará de cuatro a seis centros con dos nuevas aperturas previstas en Cádiz y Córdoba durante 2027. Las políticas de equilibrio territorial contarán con 4.404.045 euros en tres líneas de ayudas para programas singulares, actuaciones de entidades locales y otros proyectos de inversión dirigidos a fijar y atraer población.

Estas medidas se integran en el desarrollo de la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía e incluyen actuaciones ligadas a vivienda y espacios de trabajo. "Queremos que vivir en un municipio pequeño sea una elección llena de oportunidades: con servicios públicos accesibles, posibilidades de trabajar y emprender y calidad de vida", ha defendido. Nieto ha defendido que la Inteligencia Artificial, la formación, la seguridad, la modernización administrativa y el equilibrio territorial forman parte de una misma apuesta de futuro.

"No queremos una Andalucía que se limite a consumir tecnología. Queremos que la desarrolle, forme a quienes van a protagonizar esta transformación y disponga de infraestructuras propias y seguras para ponerla al servicio de todos", ha concluido. "Queremos que Andalucía no sea espectadora de la revolución digital, sino una de sus protagonistas".

En las filas de la oposición, Por Andalucía ha insistido en que el proyecto de presupuestos para 2027 es una "declaración de intenciones" y ha reclamado saber "qué y cómo va a cambiar la vida" a los andaluces. El PSOE ha reconocido que estaba "ilusionado" con la Consejería pero "al final, con los recursos del presupuesto, lo que tenemos es una Consejería artificial". Desde Vox han manifestado que les "entristece hablar de Inteligencia Artificial (IA) cuando los españoles tienen miedo a montarse en un tren". El PP ha defendido que los presupuestos para 2027, también el de la Consejería de Nieto, son una "apuesta por mejorar los servicios públicos".