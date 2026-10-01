Nieto destaca que la facturación del videojuego alcanza en Andalucía casi 100 millones con 107 estudios activos

El Consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en el pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha destacado este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía que el crecimiento exponencial del sector del videojuego en la comunidad ha pasado de ser la quinta potencia nacional en 2019 a ocupar la tercera posición en la actualidad, muy cerca ya de Madrid y Cataluña".

En este sentido, Nieto ha indicado que la facturación del sector alcanza casi 100 millones de euros, según los datos provisionales de 2025, con 107 estudios activos que representan el 13,1% del total nacional, "demostrando un peso muy importante de la región en esta materia". Además, ha resaltado que el crecimiento ha sido "bastante positivo", con un incremento de 25 estudios activos en el periodo 2019-2025, lo que supone un 31% más de empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos en la comunidad autónoma.

Igualmente ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero Arturo Bernal, a quienes ha reconocido su "vocación de liderazgo para Andalucía" y su capacidad para conseguir que "por primera vez saliera de San Diego uno de los tres eventos más importantes que se celebran en torno al cómic en el mundo, consolidando así la asociación entre San Diego y Málaga en esta industria".

Por otra parte, el consejero ha explicado que la estrategia de la Junta de Andalucía "establece una alianza entre la estrategia turística y la estrategia de desarrollo digital y de impulso del talento en nuestra tierra", aprovechando eventos como el Comic Con para posicionar a Andalucía en el sector.

En esta línea, Nieto ha anunciado que el Gobierno andaluz va a renovar "muy pronto" ese convenio con el Centro de Emisión Gaming de Jaén para "darle el futuro y el prestigio que también se merece", consolidando así la infraestructura de formación y desarrollo del talento en la región.

Asimismo, ha informado de que en el Comic Con habrá "17 start-up andaluzas que colaboran en los proyectos misión, que van a tener un espacio propio para poder exponer su trabajo" ante los aproximadamente 100.000 visitantes que pasarán por el evento, permitiendo mostrar "el talento andaluz en una industria del videojuego que factura miles de millones de euros en todo el mundo".

Al hilo, Nieto ha precisado que estas 17 empresas andaluzas dispondrán de "128 horas para que esas 100.000 personas que van a pasar por el Comic Con puedan conocer sus proyectos y consolidar así el liderazgo de Andalucía en el sector videolúdico internacional".

Por último, el Consejero ha subrayado la importancia de "localizar a Andalucía, darle sitio y darle prestigio" a través de eventos de relevancia mundial, aprovechando estas plataformas para "dar salida y para darle sitio a Andalucía" en la industria global del entretenimiento digital.