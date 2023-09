Nieto espera "contacto inmediato" tras la formación del gobierno para "buscar soluciones" a los problemas por la huelga

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha señalado que espera un "contacto inmediato" con el nuevo gobierno que se forme tras el 23J para "buscar soluciones" a los nuevos problemas que ha generado la huelga de funcionarios de la administración de justicia, que comenzó el pasado 17 de abril y ahora suspendida hasta la constitución del nuevo ejecutivo.

Así lo ha indicado a los medios en Estepa (Sevilla) en respuesta a la pregunta sobre si se había solventado la problemática planteada por esta huelga después de que a comienzos de verano el consejero apuntara que el "70% de los procedimientos se estaban suspendiendo en algunas jurisdicciones" de Andalucía.

De este modo Nieto ha señalado que se trata de un problema a nivel nacional, y ha recordado que en su día pidieron al Ministerio de Justicia que "hiciera una gestión adecuada de ese conflicto colectivo que afectó primero a los letrados, luego a jueces y a fiscales, luego a los funcionales de justicia", porque "entramos en una crisis sistémica en el ámbito judicial que ha provocado un problema que añade carga al que ya veníamos arrastrando hace mucho tiempo".

"La justicia lleva tiempo necesitando reformas importantes y no solo no han llegado esas reformas importantes, sino que hemos tenido una sucesión de conflictos colectivos que ha creado multitud de problemas", ha remarcado Nieto, quien ha añadido que en medio de esa situación llegó la convocatoria de elecciones, y "ahora mismo hay un Gobierno en funciones que no puede tomar decisiones".

Por tanto, "confiamos en que cuando haya un Gobierno de España podamos tener un contacto inmediato con el Ministerio de Justicia y nos pongamos a buscar soluciones a los nuevos problemas que esa huelga ha generado", ha manifestado el consejero, quien ha apuntado que existe un "agravante" ya que "las decisiones que se han tomado después reabren la situación de los letrados, reabren los problemas con jueces y con fiscales y no hay nada resuelto en relación a los funcionarios".

Por todo ello "estamos muy preocupados en una parte que no tenemos competencia pero que queremos que nos pille con las tareas hechas a nivel autonómico y por eso estamos en ese plan de infraestructuras judiciales, en la culminación del sistema digital que resuelva la base sobre la que van a trabajar los juzgados andaluces y en unas negociaciones también importantes con los sindicatos para mejorar la ordenación de la oficina judicial y fiscal en Andalucía".