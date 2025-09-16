Nieto espera reeditar Por Andalucía incluyendo a Podemos para hacer frente a una "derecha y ultraderecha muy crecida"

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Por Andalucía y miembro de Izquierda Unida, Inma Nieto, ha confiado este martes en que se pueda reeditar la actual coalición, con presencia en el Parlamento, incluyendo a Podemos, de cara a las próximas elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026, frente a una "derecha y ultraderecha muy crecida".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Inma Nieto se ha referido a la coalición que constituye Por Andalucía, con presencia en el Parlamento andaluz de cinco diputados procedentes de Izquierda Unida, Podemos y Más País.

Ha confiado en que esa coalición, que está "trabajando muy bien por Andalucía, se vuelva a repetir de cara a las próximas elecciones autonómicas y que además de las fuerzas políticas, tenga más presencia del tejido social y de más ciudadanía para ser "una alternativa de transformación social" a las políticas del Gobierno del PP-A.

En la coalición de Por Andalucía, según ha recalcado Nieto, están concentrados "en reeditar nuestro trabajo, en fortalecerlo y en ampliar la base social a la que llega", porque enfrente hay una "derecha y ultraderecha muy crecida".

Respecto al hecho de que la formación Adelante Andalucía --con dos diputados en el Parlamento-- no se sumara a la coalición Por Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas y lo descarte también de cara a las próximas, Nieto se ha limitado a apuntar que ellos tomaron su decisión "hace años de ir por libre y ya está".