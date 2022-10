Nieto espera que de la reunión Sánchez-Feijóo salga "una solución" para el CGPJ que haría "mucho bien" a la Justicia

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP), ha manifestado su "esperanza" en que de la reunión prevista para este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda salir una "solución" para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "haría mucho bien a la Justicia en España".

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el consejero andaluz de Justicia se ha pronunciado así a propósito de la reunión que Sánchez y Feijóo mantendrán este lunes por la mañana para discutir la renovación del CGPJ tras las dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, anunciada en la tarde noche de este pasado domingo.

A la pregunta de si espera que salga algo de esa reunión, José Antonio Nieto ha respondido que tiene "esa esperanza", tras lo que ha sostenido que lo que básicamente se enfrentan en este asunto son dos posturas diferentes; por un lado, "la del PSOE y una gran parte de partidos de la izquierda, que lo que quieren es que se siga eligiendo cuotas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los partidos políticos", y, por otro lado, "la que defienden el Partido Popular y otras formaciones políticas, que lo que quieren es que sean los jueces los que elijan a los propios miembros de esa dirección del poder judicial, igual que pasa en el resto de países de Europa", según ha puesto de relieve.

El consejero andaluz de Justicia ha defendido que "ese debate es necesario" y que, además, el PP "ha cedido". "Hemos dicho que, si esta vez se tiene que renovar (el CGPJ) como quieren los partidos de izquierda, hágase así, pero valoremos méritos, no cuotas, y preparemos la ley que cambie esa forma de elección a futuro", ha argumentado en ese sentido antes de expresar que "si el Gobierno socialista cede un poco, el Partido Popular cede otro poco, hoy podríamos tener una solución que haría mucho bien a la Justicia en España".

Nieto ha subrayado que, cuando se aprobó la Constitución, el órgano de gobierno de los jueces comenzó siendo elegido "por los jueces", hasta que se impulsó "un cambio legal" por parte del entonces Gobierno socialista de Felipe González, cuando "surgió la famosa frase de Alfonso Guerra de 'Montesquieu ha muerto'", dando lugar a "una injerencia del poder político en el poder judicial que se consolida durante mucho tiempo" y que provoca que la situación en España sea "diferente a la del resto de países de Europa".

El consejero ha reconocido que durante las etapas de gobierno del PP, bajo las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy, tampoco se cambió ese sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, pero ha justificado que así sucedió porque, para impulsar ese cambio, "había que haberlo impuesto con una mayoría absoluta", y los 'populares' creen que "ese cambio, que es muy importante y muy positivo, debe tener el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista", que "son los partidos que han gobernado España hasta ahora", según ha recordado.

"Cuando gobernó el PP no se logró ese acuerdo con el PSOE en la oposición, y nosotros creemos que más fácil para el partido que gobierna hacer ese cambio, y le ofrecemos al PSOE desde la oposición consenso y acuerdo para cambiar ese marco legislativo, y conseguir que, a partir de ahora, en España la renovación del Poder Judicial no sea un problema", ha abundado el consejero, que ha defendido que el PP mantiene así una "posición generosa" en relación al Gobierno socialista.

REPERCUSIONES DEL BLOQUEO

José Antonio Nieto ha remarcado además que el bloqueo del CGPJ es "en este momento es uno de los grandes problemas que tiene este país" y "repercute de una forma muy evidente" en el funcionamiento de la justicia.

Al respecto, ha aludido a la reforma impulsada por el actual Gobierno de Pedro Sánchez que "impide que un CGPJ en una situación de prórroga como ésta no pueda hacer nombramientos", lo que, según ha advertido, provoca "que, por ejemplo, la Audiencia de Sevilla no tenga presidente", o "que tengamos nombramientos y vacantes muy importantes que no se puedan cubrir porque el Gobierno le ha prohibido al Consejo General del Poder Judicial que haga esos nombramientos".

El consejero andaluz de Justicia ha considerado que se trata de algo "muy negativo porque está lastrando el funcionamiento no sólo del Tribunal Supremo, sino de instancias muy importantes como la Audiencia de Sevilla", según ha concluido.