Nieto: "La expectativa es un 5% de plazas sin pedir en el concurso permanente de funcionarios, las de difícil cobertura"

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante la entrevista concedida a Europa Press. - María José López - Europa Press

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, describe como "triple salto mortal" el llamado concurso abierto y permanente de funcionarios que ha puesto en marcha de la Junta de Andalucía, un procedimiento de alegación de méritos para optar a otra plaza dentro de la Administración autonómica, al tiempo que reconoce que, contemplado desde fuera de la Administración, "es contraituivo".

Defiende Nieto esta iniciativa al argumentar que "va a funcionar todavía mejor cuando cada Consejería saque su concurso abierto y permanente anual", del que precisa que "como mínimo cada cuatro meses tiene que hacer una convocatoria y que los funcionarios puedan elegir".

Sigue explicando en una entrevista con Europa Press que "cuando eso se haga, nuestra expectativa es que no más de un 5% de plazas se queden sin pedir, que serán las famosas plazas de difícil cobertura, bien porque tienen una retribución más baja o bien porque hay un puesto más penoso".

Argumenta que hasta el momento la convocatoria de un concurso "dependía de decisiones de la Administración" y que de fondo "había una aspiración desde hace mucho tiempo de los sindicatos" para que Andalucía "se equiparara a otros territorios" que sí emplean esta fórmula.

El consejero de Justicia reconoce que el carácter contraitutivo de este procedimiento de aportación de méritos porque parece "el manga por hombro", aunque reivindica que "se hace para garantizar la estabilidad".

Señala que un empleado público que quiera otra plaza el requisito es "haber estado dos años en la misma plaza sin moverse" y de la misma forma "tiene que comprometerse a estar los dos años siguientes en la que concurse y gane sin moverse".

Considera Nieto que de esta forma "nos garantiza cuatro años de estabilidad en la trayectoria de los funcionarios", por cuanto evoca otras fórmulas como "los puestos de libre designación, el famoso artículo 30 que existía anteriormente, que te permitía una movilidad dentro de tu propia Consejería casi constante", mientras plantea situaciones como quien "no aguantaba en algunos casos ni un año en el mismo puesto y generaba muchos problemas de consolidación de equipos y de carrera para los funcionarios".

Cuando se le pregunta si tras el primer concurso abierto convocado se toma como ejemplo las 3.000 plazas de difícil cobertura, de las que un 14% se queden sin cubrir, es un indicativo de que la fórmula ha calado entre los funcionarios, asegura que "no solo ese, también ese", para precisar que esta primera convocatoria ha sido "excepcional porque la hacemos todas las consejerías, se incorporan todos los puestos, es decir, han sido más de 6.000 los funcionarios que han optado, 30.000 las peticiones que se han cursado".

Cree que esta forma de proceder "nos orientará para que en la siguiente oferta de empleo público lancemos la cobertura de esas plazas como algo prioritario, de manera que no tengamos estructuras vacías sistemáticamente en la Administración pública, que es lo que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo", tras advertir de que "la petición de los funcionarios se concentra en una serie de plazas y en una serie de territorios".

Apunta entonces a Sevilla como ejemplo de "uno de los territorios más tensos" por el hecho de la coincidencia de los servicios centrales de cada Consejería con las propias delegaciones territoriales, ante la oportunidad de trabajar en la sede central, lleva a que "nos deja huecos vacíos en la administración periférica y eso hace que las delegaciones territoriales de Sevilla tengan un número de vacantes muy por encima de lo razonable".

Ante la tesis de que se matan dos pájaros de un tiro, el funcionario se incentiva con la posibilidad de cambio y la Administración resuelve sus problemas, apunta que "las medidas que son buenas para la administración y malas para los funcionarios o que son buenas para los funcionarios y malas para la administración acaban dando muchos problemas".

Avisa sobre un razonamiento donde "creemos que la administración pública es para que un gobierno se sienta orgulloso de una estructura o para que un funcionario se sienta cómodo y eso es secundario porque lo realmente importante es que hay que atender a los ciudadanos y hay que prestar un servicio".

"TENEMOS QUE SEGUIR DANDO PASOS EN LA ESTABILIZACIÓN"

Subraya el consejero de Justicia la necesidad de "seguir dando pasos en la estabilización" de los funcionarios interinos, que fue su mayor reto en el ámbito de la Función Pública hasta la habilitación de un procedimiento que tenía la fecha límite de 31 de diciembre de 2023.

Señala Nieto que "ha habido una nueva advertencia de la Unión Europea al Gobierno de España" y argumenta aquí que "ya le habíamos advertido al Gobierno de España que no vale consolidar a las personas que, por mal funcionamiento del sistema, llevaban mucho tiempo como interinos", por lo que plantea "cambiar el sistema para que no vuelvan a producirse casos similares" y lamenta que "no se ha cambiado el sistema".

"La Unión Europea ya le ha dicho que sigue teniendo un problema de estructura interina y eso no puede seguir funcionando así y tenemos que intentar que se cambie", sigue explicando Nieto, quien considera que en Función Pública "la normativa básica tiene un peso brutal".

Argumenta el consejero que "las comunidades autónomas podemos hacer pequeños ajustes, pero la clave está en la normativa básica", momento en que se cuestiona la hoja de ruta que sigue el ministro Óscar López por cuanto cree que "se dedica a todo, a hablar de todo, menos de Función Pública".

Ese reproche le lleva a concluir a que "no está ayudando a que España resuelva un problema muy serio, que es salir ya de esa espiral de la temporalidad que nos hace mucho daño y que ha obligado a tomar una medida excepcional, obligado por la Unión Europea, sancionado por la Unión Europea", mientras barrunta que "podemos estar en condiciones de repetir dentro de poco si no cambiamos".