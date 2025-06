Nieto (IU) acusa a la Junta de convertir en "florero" la Intervención del SAS y de "boicot" a investigación de contratos

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y miembro de Izquierda Unida Andalucía, Inma Nieto, ha calificado este martes como "un boicot en toda regla" la actuación que sigue la Junta de Andalucía con las atribuciones de la Intervención Delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Ha considerado que esa forma de proceder provoca que el organismo de fiscalización interna quede "carente de competencias, como si fuese un florero" a la hora de decidir "qué papeles hay que mandarle al juzgado y cuándo hay que mandárselo", en referencia a su contribución a las diligencias previas que se siguen en sendos juzgados de Cádiz y Sevilla sobre el fraccionamiento de contratos sanitarios y la contratación de emergencia.

Nieto se ha referido así en una nota de audio a la información de El País, que esta jornada apunta que la Junta de Andalucía vacía de competencias la Intervención de Salud que envía información a los juzgados.

Este martes la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a cuyo departamento está adscrita la Intervención General de la Junta de Andalucía, ha sostenido en Málaga que el Gobierno andaluz ha acometido una reorganización de ese organismo de control interno en toda la Administración autonómica, incluido el SAS, y que ha supuesto establecer competencias diferenciadas para la fiscalización previa y el control financiero permanente.

La portavoz de Por Andalucía ha considerado que la estrategia de la Junta de Andalucía y los contratos "no escatima esfuerzos para que no se sepa la verdad, para que la opinión pública no se entere" y se ha mostrado convencida de que en consecuencia "está intentando también por todos los medios trabar y dilatar la investigación judicial".

Nieto ha enumerado en ese sentido prácticas del Gobierno andaluz como "el cese de interventores que en sus informes pusieron negro sobre blanco que las cosas estaban haciendo mal".

"Todo esto es muy grave, pero es una prueba más de que Moreno Bonilla sabe que lo que ha hecho está al margen de la Ley de Contratos del Sector Público", ha seguido apuntando sobre el proceder de la Junta, además de recordar que el Gobierno andaluz "le ha entregado gratis cientos de millones de euros del Servicio Andaluz de Salud a clínicas privadas" y que "se deteriora día a día" la atención sanitaria a la población andaluza.