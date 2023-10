Nieto (IU) defiende que el acuerdo PSOE-Sumar tiene un "acento andaluz marcadísimo" aunque no mencione a Andalucía

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto (IU), ha sostenido este miércoles que el acuerdo suscrito por el PSOE y Sumar de cara a una posible nueva investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno tiene un "acento andaluz marcadísimo" en su contenido aunque no mencione explícitamente a Andalucía.

Así lo ha manifestado la también responsable de Política Institucional de IU Andalucía en respuesta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, en la que, no obstante, ha reconocido que le "gustaría ver el nombre" de esta comunidad autónoma "explícito" en el apartado en el que se habla de regiones "infrafinanciadas" y sólo se menciona a la Comunidad Valenciana, pero ha opinado que es "un avance muy importante que se aborde como objetivo del Gobierno la reforma del sistema de financiación".

En esa línea, ha aseverado que "Andalucía, objetivamente, está infrafinanciada y, por tanto, es una de las comunidades que necesita con mayor urgencia una reforma de ese modelo que haga más equitativa la distribución de los recursos" para una mejor prestación de los servicios esenciales a toda la ciudadanía.

Inmaculada Nieto ha comentado que, "más allá del análisis morfológico, o sintáctico, o de estilo de la redacción" del acuerdo entre el PSOE y Sumar, "lo que es importante para Andalucía es que, en el conjunto de las medidas" a las que se compromete el Gobierno de coalición "si efectivamente se produce la investidura", se "vuelve a profundizar en un paquete importante de derechos sociales y económicos" que permitirían a la comunidad andaluza "avanzar" teniendo en cuenta que presenta "unos niveles de renta debilitados, y una situación de pobreza y de desigualdad muy grave".

Tras valorar el "beneficio que han supuesto para Andalucía" medidas adoptadas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral o la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ha incidido en defender que "seguir abundando en medidas que tengan que ver con derechos sociales y económicos" es algo que "a Andalucía le viene extraordinariamente bien".

LA CONEXIÓN ALGECIRAS-BOBADILLA

Además, Inmaculada Nieto ha destacado que entre "las únicas dos obras de referencia que se plantean en ese documento" acordado por el PSOE y Sumar que, "por tanto, tienen la consideración de obras de Estado, la más importante es andaluza, que es la electrificación y la conexión ferroviaria entre Algeciras (Cádiz) y Bobadilla (Málaga), la cadena logística de los dos corredores básicos europeos --el Mediterráneo y el Atlántico-- que pasan por la península" ibérica, y que en ambos casos "nacen o terminan en el puerto de Algeciras", según ha puesto de relieve.

La portavoz de Por Andalucía ha defendido que el hecho de que dicha obra figure en el documento del acuerdo entre el PSOE y Sumar, y "que haya un compromiso de seguir agilizando los ritmos de ejecución de esa obra, es una excelente noticia para Andalucía".

En esa línea, ha comentado que, "aunque Andalucía no aparezca en el texto", y pese a que a ella también le "hubiera gustado" que figurase su nombre en el acuerdo, "está claro que el contenido" del mismo "sí que tiene un acento andaluz marcadísimo, y va a tener un beneficio formidable para nuestra tierra si efectivamente, y ojalá, el Gobierno de coalición" entre el PSOE y Sumar "puede echar a andar y empezar a aplicar esas medidas".

De igual modo, la parlamentaria de IU ha sostenido que "nadie duda de que todo el mundo sabe cuáles son las comunidades que están perjudicadas por el actual modelo de financiación", y que Andalucía "está entre ellas", de modo que "una reforma del modelo de financiación que tenga puesta la vista en acabar con esa injusticia objetiva que es que haya comunidades que están infrafinanciadas va a beneficiar a Andalucía también".

Asimismo, a la pregunta de si va a trasladar o ha trasladado "malestar" a Sumar por el hecho de que no esté el nombre de Andalucía en el citado acuerdo, Inmaculada Nieto ha respondido que "hubiéramos trasladado grandísima escandalera si no hubiesen estado" en dicho documento "medidas que necesita Andalucía", ni "la última obra de vertebración de nuestro territorio que queda por hacer en este país", o si no hubiera habido "un paquete de medidas ambiciosas para la clase trabajadora, que es el 90% de la población andaluza".

Frente a ello, ha comentado que "si hubiera aparecido Andalucía para decir que 'Andalucía tiene una luz extraordinaria'", una frase "bonita, emotiva", pero sin "ninguna inversión detrás, ningún compromiso del nuevo Gobierno que aparezca después de la investidura en beneficio de nuestra gente", lo que habría figurado en el documento sería "el nombre" de la comunidad, "pero no hubiera estado la sustancia", y, "si hay que elegir, nos quedamos con la sustancia", ha sentenciado.

DOÑANA

Por otro lado, el acuerdo presentado este martes por Pedro Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí menciona explícitamente a Doñana en un punto en el que se recoge el compromiso de las formaciones firmantes de definir "planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con alto impacto a causa del cambio climático", y en concreto citan "Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares".

Al respecto, Inmaculada Nieto ha manifestado que "lo más importante que hay ahora sobre la mesa y que no había antes" respecto al espacio natural de Doñana son "700 millones de euros" que plantea invertir el Gobierno de España repartidos "en dos paquetes de 350 millones" que llegarían a "una zona que tiene ahora la oportunidad de tener empleabilidad y un futuro de prosperidad que sea perfectamente compatible con el Parque Nacional".

De hecho, ha subrayado que, "de no convivir con el Parque Nacional" de Doñana, los habitantes de ese entorno "no tendrían 700 millones de euros a su disposición para salir adelante y tener una transición hacia la industria de transformación agroalimentaria, o hacia otras formas de modelos de agricultura que sí que sean compatibles con las necesidades hídricas que tiene el entorno de Doñana y el propio Parque Nacional".

Inmaculada Nieto ha valorado así que los vecinos de la zona cuentan con ese dinero ofrecido por el Gobierno y con su "compromiso firme por la sostenibilidad y por la calidad de vida y las condiciones de trabajo de la gente que vive en los municipios afectados o bendecidos por tener el Parque Natural cerca de ellos", y ha apostillado que, "a partir de ahí, lo que hacen falta son proyectos sobre la mesa".

Al respecto, ha puesto de relieve que no ha oído aún al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "poner ni una sola idea sobre la mesa, ni un solo planteamiento formal", sobre "dónde le parece a él que en aquel territorio tendría mayor rendimiento invertir esos cientos de millones de euros".

En esa línea, la portavoz de Por Andalucía ha dicho que echa "en falta un poquito de liderazgo del Gobierno de la Junta" respecto a lo que se podría hacer con los "recursos sobre la mesa" que compromete el Ejecutivo central.