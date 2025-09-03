Nieto (IU) reafirma su "disponibilidad a no estar" al frente de la candidatura de Por Andalucía si se reedita en 2026

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía y miembro de la dirección de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Inma Nieto, ha reafirmado este miércoles su "plena disponibilidad a no estar" al frente de la candidatura a la Junta de la coalición de fuerzas de izquierda que pudiera reeditarse en las elecciones autonómicas previstas en Andalucía en el próximo año 2026.

En una entrevista en el programa 'La Ventana de Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, Inma Nieto se ha ratificado así en un mensaje que ya vino a trasladar en otra entrevista recientemente, en la que apuntó que no veía "razonable" ser ella quien volviera a ser la candidata de la coalición Por Andalucía, como ya lo fue en las elecciones de junio de 2022 en las que el PP-A liderado por Juanma Moreno venció con mayoría absoluta.

De cara a dichas elecciones, Inma Nieto ha subrayado que desde el seno de los partidos que se integraron en la coalición Por Andalucía --la marca bajo la que Podemos e IU concurrieron juntas a las referidas elecciones de 2022 junto a otras cuatro formaciones de izquierda-- se viene "trabajando" en estos años de legislatura en reeditar en los comicios de 2026 una candidatura como aquella.

Al hilo, ha valorado que durante la legislatura se ha logrado "estabilizar" la labor del grupo parlamentario, del que ha valorado que ha realizado "un trabajo muy serio" en el que "no hay disenso", de forma que "se ha puesto en el centro las necesidades de la ciudadanía y el trabajo cotidiano de fiscalización" de la acción del Gobierno andaluz del PP-A.

"Hemos estado en lo que hay que estar, y no ha habido disenso", ha incidido en defender Inma Nieto, que ha considerado que "ese trabajo es un buen aval para todas las organizaciones que estamos concernidas en la coalición de Por Andalucía para continuar juntas".

No obstante, ha apostillado que "puede haber escenarios" que a ella se le "antojan inverosímiles", en los que "alguien, esgrimiendo el argumento de la unidad, se fuera de ese espacio unitario", si bien ha agregado que ella se tiene que "ceñir a la valoración del trabajo del grupo parlamentario", y a tenor de eso lo que ve "más razonable y más entendible por la ciudadanía es que estemos todos juntos".

De igual modo, Inma Nieto ha abogado por que las decisiones al respecto de la posible reedición de coalición Por Andalucía se tomen en esta comunidad autónoma y no desde Madrid, donde "se deberían dedicar a sus cosas, que bastante tienen con lo suyo, que de Despeñaperros para abajo nos sabemos manejar muy bien", ha añadido.

Preguntada por las recientes declaraciones en las que "se autodescartaba de candidata" a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Inma Nieto ha señalado que "en política siempre tiramos de muchos lugares comunes" y se recurre frecuentemente a respuestas como la de que se está a "plena disposición" para lo que el partido quiera, y ella cree que "también está bien expresar la plena disposición para no estar".

De esta manera, y en el marco de "procesos democráticos" para la conformación de candidaturas, Inma Nieto ha defendido que "hay que tener ese ejercicio de honestidad también para quitarle presión a tus compañeros", y que estos "puedan pensar en una cierta deuda que no existe", según ha remachado.

La dirigente de IU se ha expresado segura de que por parte de los aliados de Por Andalucía se van a "tomar las mejores decisiones con la plena confianza de que van a ser óptimas para que este proyecto sea una realidad tangible y que la gente lo considere como alternativa viable al destrozo que está haciendo la derecha en nuestra tierra", y ha apuntado que "los nombres son secundarios", tras lo que ha concluido defendiendo que entendía que "era bueno" que sus compañeros "y el conjunto de la coalición entendieran que yo tenía plena disponibilidad a no estar".