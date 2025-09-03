Nieto (IU) valora el "buen funcionamiento" de Por Andalucía y espera que ningún miembro quiera "fracturar" la coalición

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos pa - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha valorado este miércoles el "buen funcionamiento" en la Cámara autonómica de dicha coalición que integra a seis formaciones --entre las que figuran Podemos e Izquierda Unida (IU)--, así como ha señalado que, a tenor de ese modo de funcionar del grupo parlamentario, no cree que ninguno de los actores que la conforman quiera "fracturar" la coalición y salirse de la unidad de la misma de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el próximo año 2026.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en el Parlamento la portavoz del grupo Por Andalucía y quien fuera candidata a la Junta al frente de la coalición que, con ese nombre, aunó a Podemos, IU, Más País y otras tres formaciones de izquierda en las pasadas elecciones andaluzas de junio del año 2022, en las que el PP-A de Juanma Moreno venció con mayoría absoluta.

Inma Nieto ha defendido que el grupo parlamentario del que es portavoz "está funcionando muy bien, trabaja con mucha estabilidad", con el "objetivo común" de "poner sobre la mesa propuestas políticas y una fiscalización rigurosa de lo que hace el Gobierno de Moreno", al que acusa de infligir "daño" a los andaluces.

"Las fuerzas políticas que trabajamos en el grupo parlamentario, que conformamos la coalición, estamos muy convencidas de que ese es el propósito y el objetivo de que tengamos la coalición", ha abundado la portavoz, quien, "a la luz de la trayectoria que hemos vivido juntos en esta legislatura y del trabajo que estamos desplegando", entiende que "no hay nada que ponga sobre la mesa pensar que no estamos más cercanos a reeditar y fortalecer la coalición en la que ya estamos" de cara a las próximas elecciones andaluzas "que en fracturarla".

En esa línea, ha sostenido que "sería difícilmente explicable que un actor de esa coalición que trae ese acervo compartido, en nombre de la unidad, se saliera de la unidad". "Sería una cosa un poco contradictoria, pero a día de hoy, y en lo atinente al grupo parlamentario y a su funcionamiento, no hay nada que haga pensar que alguien va a adoptar ese camino tan inverosímil", ha zanjado Inma Nieto.