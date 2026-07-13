Nieto se pone el reto de hacer que la Inteligencia Artificial "transforme" la Administración andaluza

Archivo - El consejero José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, se ha puesto el reto de hacer que la IA "transforme" la Administración andaluza y "la vida en general", de forma que se pueda "pasar de la prestación de servicios al acompañamiento; de recibir peticiones a avisar a los andaluces de los derechos que pueden solicitar".

En una atención a medios en Córdoba con motivo de un homenaje del PP a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, el que fuera consejero de Justicia en la última legislatura ha señalado que "un Gobierno reformista como el de Juanma Moreno, tiene que estar en una mejora permanente, y eso es imposible sin la IA". Para ello, la nueva Consejería impulsará un nuevo ecosistema digital en la Junta de Andalucía y en el tejido productivo de manera que sean "un revulsivo" para mantener el liderazgo de Andalucía.

Para Nieto, se trata de "hacer que Andalucía sea un espacio en el que ese desarrollo llegue con su máxima expresión y con el mayor dinamismo posible". Así, al igual que se dio el salto de la máquina de escribir al ordenador, "ahora se tiene que implementar con un ritmo mucho más alto el paso del ordenador al ordenador con IA" y extender experiencias que ya se han desarrollado en la gestión de la Administración autonómica --caso de la Consejería de Empleo-- al resto de los departamentos del Gobierno.