Nieto (PP) reprocha a Gobierno que "no presente los criterios" para elección de Córdoba como Base Logística de Ejército

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha reprochado este miércoles que no se haya explicado los criterios para la elección de Córdoba como Base Logística del Ejército tras apuntar que "no entiendo por qué el Ministerio de Defensa no ha presentado los criterios", una circunstancia que ha creído determinante para que "se hubieran evitado manifestaciones tan potentes como la de Jaén, que necesita inversiones".

El portavoz parlamentario del PP-A ha reclamado al Gobierno "un ataque de transparencia y que explique las cosas".

Nieto ha respondido, durante una comparecencia informativa en rueda de prensa, a la pregunta sobre el careo parlamentario que han mantenido la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha acusado a Calvo de dedicar su tiempo "a despojar a Jaén de la base logística del Ejército de Tierra" para llevarla a Córdoba y de haber estado "manejando todos sus hilos para evitar que toda una provincia andaluza la declarara persona non grata", unos hechos que ha calificado de "cacicadas".

"No he podido escuchar la pregunta a Calvo y no quiero hacer una manifestación, una posición taxativa", ha sostenido Nieto, quien ha trasladado su incredulidad por el hecho de que "ante las dudas, con una manifestación en Jaén, con el alcalde y presidente de la Diputación de Jaén, ninguno del PP, acusando a Calvo de dedazos, no haya habido un portavoz para decir éstos son los criterios".

Tras reclamar para Jaén "inversiones, un proyecto para poder despegar", dentro de lo que ha sumado "el drama del desarrollo económico" de Linares, ha argumentado que la candidatura presentada por Córdoba ha supuesto "un proyecto, un trabajo completo", que le ha llevado a considerar que "reúne los requisitos" para acoger el Centro Logístico del Ejército.

Nieto, que ha expresado con un "ojalá haya otro proyecto para la ciudad hermana de Jaén, ha sostenido que "no voy a entrar en enfrentamientos entre dos provincias de Andalucía a las que tengo más afecto".