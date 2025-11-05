Nieto tras el relevo del delegado de Salud en Sevilla: "Moreno no se entera de que hay afectadas en toda Andalucía"

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado, tras el relevo al frente de la Delegación Territorial de Sevilla --que ha pasado de manos de Manuel Molina, exgerente del Hospital Virgen del Rocío, a Silvia Pozo, quien hasta el pasado mes de febrero fue delegada de Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla--, que "parece que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no quiere enterarse de que la crisis del cribado afecta a mujeres de toda la comunidad".

Así lo ha manifestado Nieto en un audio remitido a los medios, donde ha subrayado que "ni el cese ni la dimisión del exgerente del Hospital Virgen del Rocío despejan las dudas que tienen las mujeres, ni las de Sevilla ni las del resto de las provincias". Además, ha añadido, en tono crítico: "¿O es que este señor dio la orden de que no se avisara a las mujeres que tenían pruebas dudosas en Córdoba, Málaga o Cádiz?".

En este contexto, ha señalado que "parece que el Gobierno de Moreno no quiere enterarse de que hay mujeres afectadas por la crisis del cribado en toda Andalucía, y que, por tanto, habrá que mirar un poco más arriba para encontrar a los verdaderos responsables y ofrecer, de una vez por todas, las explicaciones que se nos están ocultando", ha concluido.