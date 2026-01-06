La nieve o el hielo provocan cortes de circulación en cinco carreteras de Almería y Granada

Archivo - Manto de nieve en Sierra Nevada con la llegada de la borrasca Claudia. (Foto de archivo). - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco carreteras de las provincias andaluzas de Almería y Granada permanecen este martes, 6 de enero, cerradas a la circulación de forma parcial como consecuencia de los efectos de la nieve o el hielo.

Así se desprende de la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press con datos actualizados a las 9,25 horas de este martes.

De este modo, según dicha información, se encuentran cerradas a la circulación en algunos de sus tramos las carreteras A-1178 y AL-5405 en la provincia de Almería, y las carreteras A-337, A-395 y A-4205 en la provincia de Granada, en todos los casos como consecuencia de nevadas, salvo en el último caso citado, el de la A-4025, en la que es el hielo el que ha ocasionado que la carretera se encuentre en nivel negro en ambos sentidos entre los puntos kilométricos cero y 7,35, en Sierra Nevada.

En lo que respecta a la carretera A-1178, en la provincia de Almería, el nivel negro afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 9 y 32, ubicados en el puerto de montaña de Las Menas, según detalla la DGT, mientras que la carretera AL-5405 se encuentra cortada entre los puntos kilométricos 12 y 28, en ambos sentidos, a la altura de Escúllar-La Estación.

Asimismo, en La Ragua (Granada), se encuentra cortada a la circulación la A-337 en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 11,5 y 37, mientras que en Sierra Nevada, a la altura del municipio granadino de Dílar, también presenta nivel negro el tramo de la A-395 comprendido entre los kilómetros 32 y 50,1, también por nieve.

Además, la DGT informa de que en otros cinco tramos de carreteras de las provincias de Almería y Granada --en concreto, en la AL-4404 Y AL-5405 en la provincia almeriense, y en la A-395, A-4030 y A-4301, en Granada-- hay activado nivel rojo, por lo que es obligatorio por allí el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como la velocidad de circulación está restringida a un máximo de 30 kilómetros por hora, y está restringido el paso de autobuses y vehículos pesados.