Niña Pastori llega este sábado a Jaén con su espectáculo de Navidad

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Navidad con Niña Pastori' llega este sábado a Jaén en una actuación que está prevista a las 22,00 horas en el Palacio de Deportes Olivo Arena, cuyas puertas se abrirán una hora y media antes.

La cantante gaditana propone un "espectáculo emotivo y lleno de espíritu navideño que vuelve a los escenarios tras el éxito rotundo de la pasada temporada, en la que agotó localidades en más de 20 ciudades", según ha informado su agencia.

Será "una noche muy especial", en la que interpretará los villancicos de su último disco 'Feliz Navidad'. "Quiero que el público sienta la misma magia e ilusión que yo siento en Navidad. Este concierto es un regalo para todos, un momento para emocionarse y celebrar juntos", ha afirmado la artista.