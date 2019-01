NNGG de Córdoba pide que los Reyes Magos traigan "un avión" a Pedro Sánchez para "ver si así convoca elecciones"

Publicado 04/01/2019 15:12:16 CET

CÓRDOBA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este viernes de que han enviado una carta a los Reyes Magos en la que han pedido "un avión" para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y "a ver si de esta manera convoca elecciones generales ya".

En declaraciones a los periodistas, junto a otros miembros de esta organización juvenil, Bustos ha señalado que "parece que a Pedro Sánchez lo único que le preocupa es permanecer en la Moncloa a cualquier precio, pactando con los separatistas catalanes y reuniéndose con Torra, porque necesita de su apoyo en el Congreso".

Asimismo, le ha afeado que "trata de contentar a Bildu acercando presos de ETA al País Vasco y habla de una posible transferencia de la competencia de prisiones, porque también necesita sus votos en el Congreso", al tiempo que "pacta con la izquierda radical de Podemos unos presupuestos --que no han sido aprobados-- basados en subir impuestos y disparar irresponsablemente el gasto público, porque su apoyo en el Congreso es fundamental para que siga en Moncloa".

Mientras todo esto ocurre, ha dicho la presidenta de NNGG de Córdoba, "incumple su promesa de convocar elecciones inmediatamente después de la moción de censura y ahora habla de agotar la legislatura". "Día tras día demuestra que no tiene capacidad de Gobierno y solo está dedicado a disfrutar de su cargo jugando a controlar organismos públicos, como el CIS o Televisión Española; a viajar en Falcón con la familia, etc.", a lo que ha añadido que "es como un niño con un juguete nuevo, y lo único que le preocupa es que no se lo quiten".

Por esto, desde Nuevas Generaciones se ha impulsado la campaña Carta a los Reyes Magos '#unAviónparaPedro', con la que, según Cintia Bustos, "queremos pasar a la acción y vamos a mandar por correo urgente esta carta a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, de parte de Pedro, en la que les pedimos que, aunque haya sido malo y se merezca carbón, le traigan sólo una cosa: un avión grande".

"Pensamos que de esta manera, teniendo un avión propio para poder ir donde quiera, a lo mejor ya no le interesa ser presidente del Gobierno y convoca elecciones para que los españoles y los cordobeses podamos elegir otro presidente que, como Pablo Casado, se preocupe de verdad de los problemas de los españoles", ha argumentado.

Igualmente, Bustos ha pedido a los Reyes Magos que "en el mes de mayo den un alcalde que se preocupe de verdad por la situación de los jóvenes, por las oportunidades y el futuro". "Queremos que en la próxima Navidad podamos recibir a los Reyes Magos con un alumbrado digno como se merece Córdoba, y un alcalde que devuelva la calle Cruz Conde, el barrio de Cañero y que escuche las peticiones de muchos jóvenes cordobeses que hemos pedido una calle para Miguel Ángel Blanco", ha relatado.