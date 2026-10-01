NNGG de Córdoba reclama "más vivienda y menos intervencionismo" para facilitar la emancipación de los jóvenes

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba, Ángel López. - NNGG

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba, Ángel López, ha reclamado este jueves "un cambio en las políticas de vivienda para facilitar que los jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto de vida", defendiendo "un modelo basado en aumentar la oferta de vivienda, movilizar suelo, reducir impuestos y facilitar el acceso a la financiación".

En una nota, López ha señalado que "uno de los principales problemas de nuestra generación es que tener un empleo ya no garantiza poder independizarse", y ha cuestionado los resultados de las políticas desarrolladas durante los últimos años por el gobierno de Pedro Sánchez.

"Después de años de regulación e intervención del mercado de la vivienda, los jóvenes seguimos encontrándonos con enormes dificultades para acceder a una casa", ha advertido, para afirmar ante esta realidad que "la solución pasa por construir más viviendas y facilitar que los jóvenes podamos acceder a ellas".

El presidente de NNGG Córdoba ha destacado las propuestas presentadas recientemente por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigidas específicamente a facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda. Entre ellas se encuentran la movilización de suelo para aumentar la construcción de viviendas, la agilización de trámites administrativos, avales públicos que puedan alcanzar entre el 95% y el 100% de la compra y reducciones fiscales de hasta el 60%.

Según el planteamiento presentado por el PP, "un joven con salario medio que comenzase a trabajar a los 25 años y adquiriese una vivienda de 250.000 euros a los 30 podría beneficiarse de entre 21.000 y 26.000 euros en ayudas fiscales y necesitar 50.000 euros menos para afrontar la operación".

"Los jóvenes no queremos depender eternamente de una ayuda para pagar una vivienda que nunca será nuestra; queremos tener la oportunidad de trabajar, ahorrar, comprar una vivienda y construir nuestro propio futuro", ha defendido López.

ANDALUCÍA: "MÁS VIVIENDA, AVALES Y MENOS IMPUESTOS"

El presidente provincial de NNGG ha puesto también en valor las políticas desarrolladas por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía para "facilitar el acceso a la vivienda".

"La Junta ha reforzado hasta los 80 millones de euros la línea de avales destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a andaluces de hasta 40 años, un programa que ya ha permitido conceder más de 3.000 avales", ha citado, para resaltar que "el Gobierno andaluz plantea impulsar 20.000 nuevas viviendas asequibles en cinco años y dispone de una bolsa de suelo con capacidad para más de 43.000 viviendas".

A ello ha sumado "las nuevas medidas fiscales anunciadas para 2027, entre ellas la reducción del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7% al 6,75% y la ampliación hasta los 200.000 euros del precio máximo de la vivienda para poder acogerse a determinados tipos reducidos". "Para los menores de 35 años, el tipo superreducido del 3,5% podrá aplicarse a viviendas de hasta 200.000 euros", ha añadido.

"Frente a quienes creen que la respuesta pasa siempre por intervenir más, en Andalucía se está apostando por facilitar suelo, construir vivienda protegida, ofrecer avales y reducir la carga fiscal para que más jóvenes puedan acceder a una vivienda", ha señalado López.

MÁS DE 700 VIVIENDAS PARA JÓVENES PREVISTAS EN CÓRDOBA

Igualmente, López ha destacado las políticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Córdoba con el alcalde, José María Bellido, "especialmente el impulso de vivienda protegida a través de Vimcorsa".

El presupuesto municipal de 2026 contempla que Vimcorsa destine 12,4 millones de euros a la promoción de 948 nuevas VPO, de las que 759 están previstas en régimen de venta y 189 en alquiler.

Además, el Plan Vives impulsado por el gobierno municipal contempla la construcción en los próximos años de más de 700 viviendas destinadas a jóvenes, aprovechando espacios de titularidad municipal actualmente sin uso. Los desarrollos urbanísticos previstos en la ciudad podrían albergar alrededor de 30.000 nuevas viviendas en los próximos años, "una parte significativa de ellas protegidas".

"Queremos que un joven cordobés que estudia, trabaja y se esfuerza pueda plantearse independizarse sin que acceder a una vivienda se convierta en una misión imposible", ha afirmado.

También, el presidente de NNGG Córdoba ha defendido que "el debate sobre vivienda debe centrarse en conseguir resultados para los jóvenes". "Nuestra alternativa es clara: más suelo, más vivienda, menos trabas y más facilidades para los jóvenes", ha aconsejado, para subrayar que quieren que "emanciparse vuelva a ser posible y que nuestra generación tenga libertad para construir su propio futuro".