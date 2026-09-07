NNGG Córdoba renueva su dirección para "dar la batalla por los jóvenes"

Integrantes del Comité de Dirección de NNGG Córdoba. - PP

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba ha anunciado este lunes una "reestructuración total" de su Comité de Dirección con el objetivo de "salir de los despachos, huir del politiqueo tradicional y pelear por lo que de verdad le quita el sueño a la juventud", es decir, para "dar la batalla por los jóvenes" cordobeses.

Según ha informado el PP en una nota, así lo ha manifestado el presidente de NNGG de Córdoba, Ángel López, quien ha configurado un núcleo de acción en la dirección de esta organización juvenil apoyado en el secretario general, Manuel Lopera, y la nueva vicepresidenta, Victoria Castro.

Según López, esta nueva estructura está diseñada "para ir al choque contra los problemas que paralizan el proyecto de vida de los jóvenes". "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo a nuestra generación se le escapan las oportunidades por culpa de las políticas de Sánchez y el PSOE que nos ahogan. Estamos hartos de que nos traten como a una generación de cristal o nos vendan humo", ha asegurado el presidente.

"Los jóvenes cordobeses quieren trabajar, poder irse a vivir su vida y que no les crujan a impuestos. Para eso hemos montado este grupo, para ser un altavoz de rebeldía frente a lo que no funciona y dar la cara para que se nos escuche", ha asegurado Ángel López.

El nuevo organigrama se olvida de compartimentos clásicos y divide sus competencias en vicesecretarías pensadas como "auténticas 'trincheras' de trabajo".

Así, la Coordinación General y Organización estará liderada por Carmen Parras, que es "el motor interno del proyecto". Su tarea es "peinar cada comarca y cada barrio de Córdoba, abrir las puertas de par en par a los jóvenes que están hartos del Gobierno nacional y organizarlos para pasar a la acción. Con este movimiento el nuevo equipo viene a liderar la alternativa política para los jóvenes de la provincia que quieren trabajar, prosperar y ser libres", ha asegurado López.

Por otro lado, la Vicesecretaría de Vivienda y Trabajo es "el verdadero caballo de batalla" y está creada para "combatir de frente el drama de la emancipación y la precariedad laboral. Esta área denunciará la asfixia de los impuestos que aplasta a los jóvenes emprendedores y trabajadores nada más empezar y pondrá como ejemplo a exportar las medidas del Gobierno de Juanma Moreno". Así, exigirá "políticas de vivienda reales, partiendo de una premisa clara: si el Estado te quita gran parte de lo que ganas y el resto se va en el alquiler, independizarse es un lujo inalcanzable, no un derecho", ha dicho.

Igualmente, estará la Vicesecretaría de Reto Digital para una generación que vive en la red, pero sufre sus consecuencias. Desde aquí se "plantará cara a los desafíos de la IA, el impacto brutal de las redes sociales en la salud mental y la ciberseguridad, exigiendo soluciones para que el mundo rural cordobés no se quede desconectado. Vicesecretaría de Universidad, Educación y FP". Además, "trabajará por una formación conectada con el empleo real, contando y potenciando el gran trabajo que se está haciendo en la FP andaluza y defendiendo a capa y espada la libertad educativa frente a la ideologización en las aulas".

La Vicesecretaría de Juventud Católica y Acción Social es un espacio "para reivindicar los valores del humanismo cristiano, la solidaridad a pie de calle y la defensa de la libertad religiosa, dando voz a los jóvenes que no se pliegan a las modas ni al pensamiento dominante", mientras que la Vicesecretaría de Ideario Político es "la trinchera de la batalla cultural" y su misión es "desarmar los relatos populistas y defender la libertad y los valores del centroderecha sin pedir perdón ni permiso, con un discurso de frente, sólido y valiente".

Por su lado, la Vicesecretaría de Formación se encarga de la "cantera del talento" y "preparará a los jóvenes para liderar, debatir con argumentos imbatibles y plantar cara en cualquier foro, huyendo del activismo de pancarta vacía. Se encargará de mantener vivo el Torneo de Debate que se celebra anualmente en Córdoba, a la vez que la Vicesecretaría de Comunicación llevará el mensaje a redes sociales como TikTok o Instagram hablando claro, desmontando 'fake news' y conectando de tú a tú, cambiando los argumentarios de plástico por la frescura de la calle".

Por último, la Vicesecretaría de Afiliación se encargará de "hacer más grande la familia de esta organización con campañas cercanas a los jóvenes y para que den el paso de afiliarse a la mejor organización juvenil de España".

En conclusión, el presidente de NNGG de Córdoba ha remarcado que "se acabó el tiempo de asentir y callar. Si el Gobierno de Sánchez y el PSOE no nos dan soluciones reales, se las vamos a exigir en la calle, en las redes y donde haga falta. No vamos a pedir permiso para defender nuestro futuro", ha concluido.