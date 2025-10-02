Noche en Blanco Sevilla 2025: Guía de actividades, exposiciones, conciertos y visitas gratuitas

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para celebrar este viernes la Noche en Blanco 2025, una de sus citas culturales más destacadas, con una programación que reúne más de 100 actividades, muchas de ellas gratuitas, y que invita a redescubrir la ciudad desde nuevas perspectivas a través de rutas de misterio, visitas teatralizadas, exposiciones y talleres para todos los públicos. Entre las novedades de esta edición destacan un recital de castañuelas en el Centro Cívico La Buhaira, un Escape Room sobre la Real Audiencia en la Fundación Cajasol y una observación de la Luna con telescopio en el Prado de San Sebastián.

Entre las propuestas gratuitas que se ofrecen en esta jornada, según expone la página web de Noche en Blanco, consultada por Europa Press, destacan múltiples actividades de carácter patrimonial. Entre ellas, se incluyen visitas a espacios emblemáticos como la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila, la visita nocturna a la iglesia de San Luis de los Franceses y la cita 'Devoción Servita: arte, historia, cultura y fe', en el lateral de la parroquia de San Marcos.

También se podrá disfrutar de una visita teatralizada nocturna al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), así como de la exposición del Patrimonio y Enseres de la Hermandad de San Bernardo en su Casa Hermandad. A estas propuestas se suman visitas a la Casa Consistorial, al Museo Marítimo de la Torre del Oro en horario nocturno, al Templo y Tesoro de la Archicofradía Sacramental de La O y al Convento y Capilla de Capuchinos.

Otras actividades patrimoniales son la visita al Templo de San Hermenegildo y a la Puerta de Córdoba, la participación en la Noche en Blanco en la Catedral de Sevilla, y la exposición 'El arte del bordado' en la Hermandad de la Sagrada Mortaja. También se podrá asistir a una visita teatralizada en la Real Audiencia de Sevilla, conocer la historia y el patrimonio de la Hermandad de los Negritos mediante visitas guiadas, y asistir a la conferencia 'Edificios Emblemáticos de la Arquitectura Regionalista Sevillana' en el Centro Cívico San Julián. Completan esta oferta cultural la visita al Museo de Artes y Costumbres Populares y el acceso a La Casa del Sol y la Ciencia, disponible por solo un euro o un litro de leche por persona.

En cuanto al mundo audiovisual y cinematográfico, la programación incluye el visionado de 'Telekids. Muestra de cortometrajes realizados por niños', así como el documental 'Flamenco para todos', proyectado en el Centro Cívico Las Sirenas. Además, se podrá disfrutar de una exposición colectiva de fotografía, un concierto de jazz y la presentación de Parabere en la calle Narciso Campillo, así como de una proyección especial de la Noche en Blanco organizada por U.C.C en la calle Amor de Dios.

En el área de las ciencias, se ofrecen actividades como 'Rompecabezas para despertar la intuición' en CaixaForum y 'El Herbario: herramienta científica y expresión artística' en la Universidad Pablo de Olavide. También se podrá participar en una observación de la Luna con telescopio en Puerta de Jerez, así como visitar las 'Exposiciones científicas' y participar en 'Retos en la Red', ambas propuestas de la Casa de la Ciencia, ubicada en el Pabellón de Perú. Al igual que otras actividades, estas dos últimas también estarán disponibles por un euro o un litro de leche por persona.

¿CUÁLES SON LOS CONCIERTOS GRATUITOS?

La ciudad también se llenará de música con citas gratuitas como los pases para vera la obra 'En torno a... Don Giovanni' en el Teatro de la Maestranza, el concierto 'Noche de jazz y blues. Sunshine', a cargo de Antonia Ferrà en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 'Anammaría' en CaixaForum, y la clase de baile 'Swing en la Noche en Blanco' en la Plaza de la Encarnación.

También destacan otras propuestas musicales como el concierto del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Bética de Cámara 'Luz y oscuridad' en la Fundación Cámara de Sevilla, 'Sevillanas de toda la vida' en el Centro Cívico Las Sirenas, el recital de canción española del grupo Armonía del Sur en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, 'La voz en el Museo' en el Museo de Bellas Artes, el concierto de piano de Mie Matsumura en la Factoría, el recital de castañuelas 'Sonidos de Sebka' en el Centro Cívico La Buhaira, y el concierto de música tradicional africana del Grupo Ninki Nanka con Ibrahima Diabaté en el Museo de Artes y Costumbres Populares.

Además, para los amantes del teatro, se ofrecerán visitas teatralizadas al Monasterio de Buenavista, la obra '¡Viva Rusia!' en CaixaForum Sevilla, 'Biblioteca con mucha Historia' en la Biblioteca Pública San Jerónimo y la visita teatralizada Noche en Blanco en las cubiertas de Torre Sevilla, ubicadas en la Plaza Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. También en la Plaza de Santa Lucía se recrearán las obras 'Culto a la abundancia', 'Magia blanca' y 'Y el regusto (redux)'.

¿QUÉ EXPOSICIONES GRATUITAS PUEDO VISITAR?

En el ámbito de la pintura y la escultura, la capital hispalense ofrece la exposición 'Arte y artesanía sostenible' en la calle San Hermenegildo, 'La Pasión en Primer Plano' en la calle Baños, 'La piel del Dragón' en el Corralón de Artistas y Artesanos del Pelícano, el taller 'Pintura Barroca - Colorea a través de los siglos' en la Judería - Santa Cruz, y la muestra 'ArtistOPEN STUDIO' también en el Corralón del Pelícano. En el mundo de las letras, la ciudad acogerá la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2025 en la Plaza San Francisco, así como la charla 'El mito de Don Juan' en la calle Almirante Apodaca.

Otras actividades gratuitas que se podrán disfrutar en la capital hispalense durante esta jornada incluyen el proyecto 'Sinhogarismo: Tiempo de Actuar' en la Sala Antiquarium, una visita guiada a una Logia Masónica en la calle Cartografía, la exposición y venta de tazas artesanales 'Zootazas' en la calle Resolana, y la visita al Mercado Artesanal en la Plaza del Altozano.

CaixaForum Sevilla ofrecerá además varias exposiciones gratuitas como 'Interior Berlanga. Cine, vida, humor', 'Postales de otros mundos', 'Interior Berlanga', el taller familiar 'La orquesta de cartón' y la muestra 'Artefacto: mil tentáculos'. También se podrán visitar otras exposiciones como 'Historias Adulteradas' y 'La mar de monstruos' en la Biblioteca Felipe González Márquez, así como 'Alfarería y decoración en azulejo' en el Atelier PotMic.

Asimismo, se podrá acceder de forma gratuita a la exposición 'Looking for Carmen' en la Casa Palacio Fabiola, participar en el taller 'Ex Libris - Creación de tipos' en la Fundación Cajasol, disfrutar de un escape room en la Real Audiencia de Sevilla, y realizar visitas guiadas a la exposición temporal de la artista Sandra Poulson en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. También se ofrecerán actividades como el taller de Chi Kung y la conferencia con sesión de terapia regresiva, ambas en el Centro Cívico Las Sirenas.

Por último, se suman otras propuestas como el taller 'Memorias de Sevilla', 'El poder de la meditación', y una degustación de vino en la terraza del Museo de Artes y Costumbres Populares, ubicado en el Pabellón Mudéjar.